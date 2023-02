Flüchtlinge in Waiblingen: Halle in Neustadt bislang nicht bewohnt

Fast 1800 Flüchtlinge leben zurzeit in Waiblingen, über ein Drittel sind Ukrainer. Sie alle unterzubringen – und auf weitere Zuwächse vorbereitet zu sein, von denen die Stadt teils nur sehr kurzfristig erfährt –, ist eine Herausforderung. In Beinstein, wo die Stadt aktuell nur 27 Plätze zur Verfügung hat – weniger als in den anderen Ortschaften – sorgen Pläne für eine „Mobile Home“-Siedlung für Aufregung. Gleichzeitig ist die als Notunterkunft eingerichtete Gemeindehalle Neustadt bislang leer. Das hat die Stadt auf Anfrage bestätigt. Es handle sich aber um eine „Momentaufnahme“, denn die Zahl der Schutzsuchenden, die Waiblingen zugewiesen bekommt, sei nicht planbar.

125 temporäre Schlafplätze stehen zur Verfügung

„Die Halle in Neustadt wurde Mitte Dezember 2022, also vor wenigen Wochen, bezugsfertig. Seitdem musste sie aufgrund der Zuweisungszahlen noch nicht als Notunterkunft in Anspruch genommen werden“, so Pressesprecherin Gabriele Simmendinger gegenüber unserer Redaktion.

„Nachdem im Frühsommer die Zahl der ankommenden Geflüchteten drastisch anstieg, weit über den Prognosen von Bund und Land war und für Waiblingen bei bis zu 100 Personen pro Monat lag, wurde im Sommer 2022 zunächst die Kleinturnhalle in Hohenacker, anschließend auch die Gemeindehalle Neustadt als Notunterkunft für Geflüchtete eingerichtet. In beiden Hallen zusammen stehen 125 temporäre Schlafplätze zur Verfügung. Insgesamt sind die Platzkapazitäten, über die die Stadt verfügen kann (839 Plätze in städtischen und angemieteten Wohnungen, Gemeinschaftsunterkünften, bereits bestehenden Mobile Homes und Hallen) derzeit zu rund 70 Prozent belegt.“

Sport soll zurückkehren

Beide Hallen sollen so bald wie möglich wieder „für ihren eigentlichen Zweck (Sport und Veranstaltungen) genutzt werden“, so die Sprecherin. „Die Hallen sind nicht für eine dauerhafte Unterbringung, sondern für eine vorübergehende Belegung gedacht.“ Das habe die Verwaltung immer wieder zum Ausdruck gebracht.

Geflüchtete sollen in den Hallen unterkommen, bis andere, feste Wohnmöglichkeiten zur Verfügung stehen. „Einer der Wege, um rasch weitere feste Wohnmöglichkeiten für Geflüchtete zu schaffen, damit diese aus den Hallen ausziehen können (oder gar nicht erst in diese Notunterkunft einquartiert werden müssen) ist die Errichtung von Mobile Homes.“

Beinstein: Entscheidung vertagt

In Hohenacker, Hegnach und Bittenfeld hat die Stadt solche mobilen Häuschen bereits aufgestellt. Zuletzt sollte ein Gemeinderatsausschuss über Mobilheime für 152 Menschen am Ortsrand von Beinstein in den Sulzwiesen entscheiden. Weil sich zu dem Termin aber 80 Bürger angekündigt hatten, um Fragen zu stellen, soll es nun erst einen Informationsabend am 14. Februar geben.