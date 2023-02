Flüchtlingsstreit in Beinstein: Ortsvorsteher Thilo Schramm wirbt um Vertrauen

Dass die Stadtverwaltung Waiblingen mindestens 60 bis 65 Flüchtlinge in Mobilheimen in Beinstein unterbringen will, und zwar angrenzend an ein Neubaugebiet, beschäftigt weiter viele. Ortsvorsteher Thilo Schramm wird täglich auf das Thema „Sulzwiesen“ angesprochen, sagt er. Im Interview spricht er über die Stimmung in Beinstein, darüber, was er konkret für die Integration tun will - und warum zu kleine, überall verstreute Standorte nicht besser wären.

Herr Schramm, im Januar war ein einziger Bürger in der Ortschaftsratssitzung, in der es auch um die Flüchtlingsunterbringung ging, sagen Sie. Beim Infoabend in Beinstein waren es über 400. Hat Sie das überrascht?

Dass so viele Menschen kamen, hat mich in der Tat überrascht. Ich habe schon mit einigem Interesse gerechnet, darum sind wir mit dem Infoabend ja auch in die Beinsteiner Halle gegangen. Aber dass circa 450 kommen, habe ich nicht erwartet.

Haben Sie mit dieser doch recht angespannten Stimmung gerechnet?

Dass es manchmal etwas geladen war, hat mich nicht gewundert. Das ist leider heute in unserer Gesellschaft normal.

Sind Sie seit der Veranstaltung am Dienstagabend noch häufig auf das Thema angesprochen worden?

Ja. Ich werde ständig angesprochen. Ich kann keinen Meter mehr laufen im Flecken, ohne dass das Gespräch darauf kommt. Was auch völlig okay ist - es treibt die Menschen um. Ich muss aber ehrlich sagen: Ich habe seitdem kein Gespräch auf der Gass’ geführt, bei dem es einen negativen Touch gab. Die Leute sagen sehr deutlich: Klasse, dass wir das machen, ich helfe mit. Auch per E-Mail haben der Oberbürgermeister und ich Zuspruch bekommen. Dass es bei so einem Infoabend ein wahnsinniges Ungleichgewicht gibt, das ist heute so. Diejenigen, die dagegen sind, meinen, sie seien die Mehrheit in Beinstein. Bei so einer Veranstaltung kann das auch so sein, das kann man an den Wortmeldungen ablesen. Die anderen melden sich dann erst später, schreiben mir oder sprechen mich auf der Straße an.

Wann haben Sie das erste Mal mit Bürgern über das Thema gesprochen - schon vor der Ratssitzung im Januar?

Das Thema treibt uns schon um, seit in der Ukraine Krieg herrscht. Die Leute kriegen ja die Gesamtsituation mit über die Presse. Es gibt landauf landab keine Kommune, die sich nicht in diesem Spannungsfeld befindet und Menschen unterbringen muss. Die Kommunen haben saumäßigen Druck. Und in Beinstein haben wir uns immer über zwei Flächen, die zur Disposition stehen, unterhalten - und das haben die Menschen auch mitbekommen. Das war nicht in öffentlichen Sitzungen, aber die Leute machen sich ja trotzdem Gedanken.

Also wurde schon 2022 über das Areal in den „Sulzwiesen“, wo in Zukunft mal der Sportplatz gebaut werden soll, gesprochen?

Ja, klar. Wir haben zwei Flächen, das ist kein Geheimnis: Sulzwiesen und das Gewerbegebiet, in dem der Stadt ein Grundstück gehört.

OB Wolf hat beim Infoabend zugesichert, dass die Verwaltung den von manchen geäußerten Wunsch, die Unterkunft im Gewerbegebiet einzurichten, „mitnimmt“. Es klang so, als könnte die erste Tranche mit 17 Mobile Homes zwar in die Sulzwiesen kommen, die zweite mit noch mal 16 dann aber vielleicht ins Gewerbegebiet. Wie sehen Sie das?

Das ist genau das, was wir jetzt prüfen, was wir aber auch vorher schon im Prüfungsverfahren hatten. Das ist kein abgeschlossenes Verfahren. Man schaut ständig, passt’s oder passt’s nicht? Ich glaube auch, dass die erste Tranche mit 17 Mobile Homes sicherlich kommen wird. Da gehen die meisten Menschen wahrscheinlich auch mit. Da sehe ich gar kein Problem, die Geflüchteten zu integrieren. Ich habe auch den Eindruck, dass das ehrenamtliche Engagement der Beinsteiner sehr groß sein wird. Und dann muss man sehen: Wie geht es mit den Zahlen weiter? Wenn es deutlich mehr Leute werden als prognostiziert, wird wahrscheinlich auch die zweite Tranche an Mobilheimen entwickelt werden müssen. Da werden wir uns sicher Gedanken machen, ob man ins Gewerbegebiet gehen kann, oder ob es Sinn macht, in den Sulzwiesen zu erweitern. Wir haben dort das Potenzial. Gehen wir auf eine andere Fläche, gehen wir auch weg von der vorhandenen Infrastruktur. Und es wird nicht günstiger. Das muss dann politisch entschieden werden.

Ein Vorschlag, den einige Sulzwiesen-Gegner genannt haben: die Mobile Homes noch dezentraler zu verteilen, drei hier, drei dort. Ihre Meinung?

Wir haben in Beinstein jetzt vier Standorte in privaten Wohngebäuden. Es kommen wahrscheinlich bald noch zwei private Wohneinheiten dazu. Es muss aber von der Logistik her machbar sein. Dezentralität kann nicht Kleinteiligkeit sein, die in jeglicher Form unwirtschaftlich wäre. Das wäre von der Manpower nicht abdeckbar. 60 Personen an einem Ort zu clustern, ist keine „Ghettoisierung“, ist bei weitem keine „Massenunterkunft“, sondern eine kleine Einheit. Solche Begriffe, wie sie beim Infoabend gefallen sind, tragen nicht zu einer Versachlichung des Themas bei. Von Massenunterkunft würde ich bei 300 Bewohnern sprechen. Das wäre bei der Größe unserer Ortschaft nicht abbildbar. Das will auch keiner. Keiner soll überfordert werden. Es muss in den Rahmen passen. Bei 150 kann ich als Ortsvorsteher sagen: Ja, aber mehr nicht.

Führen Sie schon konkrete Gespräche mit Beinsteiner Vereinen, damit sie bei der Integration helfen?

Bisher gab es dazu keine konkreten Gespräche. Die werden wir führen, wenn es klar ist, also nach dem Gemeinderatsbeschluss über die Unterkunft. Es wird dann noch circa ein halbes Jahr ins Land gehen, bis die Mobile Homes tatsächlich stehen und die Flüchtlinge kommen. Da haben wir noch Zeit. Ich bin aber lange genug Ortsvorsteher, dass ich aus Überzeugung sagen kann: Die Beinsteiner werden da mithelfen. Die Vereine sind alle sehr sozial eingestellt. Einige Kinder und Jugendliche aus Flüchtlingsfamilien, die in den von uns angemieteten Privatwohnungen untergebracht sind, machen beim TB Sport. Die sind mit Leib und Seele dabei.

Wie ist es mit Betrieben vor Ort?

Wenn es um Arbeit, Ausbildung oder Praktika geht, wird das zunächst von den Integrationsmanagern der Caritas abgebildet. Wenn Netzwerkbedarf besteht, geht das aber sicherlich auch über uns. Ich kenne ja viele Beinsteiner Betriebe und ich darf Ihnen sagen: Die wären alle froh, wenn Mitarbeiter kommen. Je qualifizierter, desto besser, aber es fängt beim einfachen Produktionshelfer an. Wir sind ein Einwanderungsland. Ohne Zuwanderung läuft die Wirtschaft nicht.

Beim Infoabend war auch von verspieltem Vertrauen die Rede. Glauben Sie, dass Sie mit den Kritikern ins Gespräch gehen und vielleicht auch Vertrauen wieder herstellen können?

Das werden wir auf jeden Fall machen, ich bin immer gesprächsbereit. Mir laufen die Kritiker ja auch morgens beim Bäcker über den Weg. Ich wohne am Ort, in unmittelbarer Nähe zu den Sulzwiesen. Meine Frau und ich sind selbst betroffen. Aber ich sehe die Situation absolut positiv. Ich bin überzeugt, dass viele, die jetzt dagegen sind, ihre Meinung ändern, wenn sie sehen, dass es funktioniert. Aus der Nachbarschaft der Häuser, in denen wir schon Ukrainer untergebracht haben, habe ich keine einzige negative Rückmeldung bekommen. Keine Lärmbelästigung, nix. Die machen ihre schwäbische Kehrwoche genauso.

Und was ist mit dem fehlenden Sportplatz? Wann könnte er kommen?

In den Nullerjahren haben wir wegen des Immissionsschutzrechts entschieden: Wir lassen den bestehenden Rasenplatz, wo er ist, und gehen mit dem Kunstrasenplatz weiter raus. Wir haben eine Fläche gesucht und gefunden, einen Bebauungsplan erstellt - und dagegen ist ein Nachbar juristisch vorgegangen, wir haben vor Gericht verloren. So ist es in der Demokratie. Die Verwaltung hat im komplexen Bebauungsplanverfahren einen Fehler gemacht. Also mussten wir ein neues Verfahren anfangen. Und da grätscht uns jetzt der Hochwasserschutz rein. Die Landesbehörde aktualisiert die Hochwasserkarten, und wir können nur abwarten. Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht. Aber am Ende könnte es wieder vors Gericht gehen. Und ich hoffe, dass es dann nicht wieder über drei Jahre dauert bis zum Urteil.

Laut OB Wolf könnten am Standort Sulzwiesen bis zu fünf Jahre Flüchtlinge wohnen. Also bis 2028. Ist absehbar, dass dann mit dem Bau des Sportplatzes begonnen werden kann?

Das kann man nicht sagen. Wir wissen nicht, wann die Hochwasserthematik abgearbeitet ist und was im Verfahren noch passiert. Ich kann mir leider durchaus vorstellen, dass es in den nächsten fünf Jahren nicht gelingen wird, das Verfahren rechtssicher abzuschließen.