Fleisch und Strom teuer, Kunden sparen: Hegnacher Metzger Wettlaufer unter Druck

Kunden, die sich zurzeit zweimal überlegen, wie viel Geld sie für Lebensmittel ausgeben. Gleichzeitig höhere Kosten für Fleisch, Energie und selbst für die Dosen für seine Wurst: Die Inflation trifft auch die Ein-Mann-Metzgerei von Stefan Wettlaufer in Hegnach. Weitergeben könne er die Kosten nur teilweise an die Kundschaft, sagt er. Und an der Qualität und am Tierwohl – das Fleisch kommt vom Schwäbisch-Hällischen Landschwein und vom Hohenloher Rind – will Wettlaufer nicht sparen. Für ihn bleibe am Ende immer weniger übrig.

Etwa 30 Prozent weniger Umsatz, so schätzt der Metzger, verzeichnet er, seitdem die Preise für fast alles so stark steigen. Ursache: Putins Angriff auf die Ukraine und die daraus resultierende Verteuerung von Erdgas und anderen Energieträgern. Metzger Wettlaufer hört von Kunden in seinem Laden in Hegnach oder auf dem Wochenmarkt in Bad-Cannstatt, dass sie wegen der aktuellen Lage weniger ausgeben.

Er selbst habe zuletzt im Frühjahr seine Preise „vorsichtig“ erhöht, sagt er. Damit habe er jedoch nur auf die damaligen Mehrkosten fürs Fleisch reagiert. Die Energie-Kosten seien da noch gar nicht mit drin.

Kürzlich habe aber auch er die Ankündigung des Versorgers erhalten: Ab Oktober müsse er doppelt so hohe Monatsabschläge für Strom und Gas bezahlen. „Das ist eine ordentliche Belastung“, sagt der 50-Jährige, der sich vor 25 Jahren als Metzger selbstständig gemacht hat, nachdem er mit 15 seine Lehre begonnen und danach in verschiedenen Betrieben gearbeitet hatte.

Maschinen und Kühlung brauchen viel Energie

Auf seine Kunden könne er die steigenden Ausgaben „gar nicht so gut abwälzen“, glaubt er. In seiner Produktion im Burgmäuerle in Hegnach, wo er das Fleisch verarbeitet, brauche er viel Energie. Die Fleischereimaschinen und die Kochanlagen benötigen einiges an Strom. Und die Kühlaggregate auch. Sparen sei hier kaum möglich.

Noch dazu kommt, dass die Metalldosen für seine Dosenwurst ebenfalls deutlich teurer geworden sind: Ein Karton mit 200 Dosen habe noch vor kurzem 40 Euro gekostet. Jetzt seien es 80 Euro.

Stefan Wettlaufer: eine "Gratwanderung"

Für Wettlaufer ist das alles eine „Gratwanderung“, sagt er. „Es muss für die Kunden erschwinglich bleiben. Aber ich muss ja auch gucken, dass ich nicht auf der Strecke bleibe.“

Teurer geworden ist schon vor der Energie das Fleisch, das Wettlaufer von der Bäuerlichen Erzeugergemeinschaft Schwäbisch-Hall (BESH) bezieht. Beim Rind sei der Anstieg „ganz gewaltig“, sagt der Metzger.

Er schlachtet nicht selbst, sondern bekommt das Fleisch zweimal pro Woche geliefert. Die BESH hat einen eigenen Schlachthof in Schwäbisch-Hall.

Fleisch teurer: Neben Energie spielt auch Trockenheit eine Rolle

Warum ihr Fleisch teurer geworden ist, erklärt BESH-Chef Rudolf Bühler auf Anfrage: „Unsere bäuerlichen Familienbetriebe benötigen höhere Abgabepreise wegen der teureren Futtermittel aufgrund der Trockenheit und der gestiegenen Energiekosten.“

Weniger Nachfrage aufgrund etwaigen Spardrucks verspürt die BESH laut Bühler nicht: „Unsere Märkte sind stabil, weil beste Qualitäten direkt vom Bauern nach wie vor sehr gefragt sind.“

"Wurstlädle" in Hegnach soll nicht schließen

Für den Hegnacher Metzger Stefan Wettlaufer kommt es auch darauf an, wo er verkauft: Auf dem Wochenmarkt in Cannstatt, wo er seinen Verkaufswagen an zwei Tagen die Woche aufstellt, laufe es „eigentlich schon gut“. Im Laden im Hegnacher Burgmäuerle aber nicht. Hier ist nur freitags geöffnet, von 8 bis 12.30 Uhr und von 15 bis 18 Uhr. Dennoch hält Wettlaufer an seinem „Wurstlädle“ fest: „Dort kommen viele Stammkunden seit vielen Jahren. Das möchte ich für die Hegnacher und die Stammkunden erhalten.“

Metzger: Keine Abstriche beim Tierwohl

Und auch beim Fleisch möchte er keine Abstriche machen. Er kaufe seit 15 Jahren bei der Erzeugergemeinschaft, weil er der Meinung sei, dass man die Bauern unterstützen müsse. „Sonst gibt es immer weniger.“ Und die artgerechte Tierhaltung sowie kurze Wege zum Schlachten seien ihm auch wichtig.

Auf andere Lieferanten umzusteigen, wäre für ihn „ein Schritt zurück. Das mache ich nicht.“

Trotz der schwierigen Situation ist Wettlaufer, der an seinem Handwerk hängt, aber zuversichtlich: „Ich bin Ein-Mann-Kämpfer und werde auch diese Krise überstehen.“