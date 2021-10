Der Foodtruck Hygo von Nedim Solunovic und Jasmina Pace ist umgezogen. An diesem Mittwoch macht er Halt in der Heerstraße vor dem IB Bildungszentrum Waiblingen. Interessierte können zwischen 11 bis 14 Uhr einen Kaffee oder Cappuccino mit Brownies oder Macaron genießen. Wer einen Snack in der Mittagspause verzehren möchte, findet dort unterschiedliche Salate oder Gourmet-Hot-Dogs mit Bestandteilen wie Zaziki oder Guacamole, die man mit Ländern wie Griechenland oder Mexiko in Verbindung