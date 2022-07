Fröhliche Füchse: Kindergarten Fuchsgrube in Waiblingen feiert 50.Geburtstag

Sie haben fleißig Tänze einstudiert, Lieder gesungen, lauter bunte Bären und Regenbogen gebastelt: Die Kinder vom Kindergarten Fuchsgrube haben sich zum 50-jährigen Bestehen der Einrichtung mächtig ins Zeug gelegt. Am Samstag, 16. Juli, hat die Geburtstagsfeier auf dem Kindergarten-Gelände auf der Korber Höhe stattgefunden. „Wir freuen uns, dass alles so umgesetzt werden konnte, wie geplant“, sagt die Kindergartenleiterin Daniela Seifert.

Um 10 Uhr ging es am Jubeltag mit einem Gottesdienst im Garten unter freiem Himmel los, der Kindergarten gehört zur St.-Antonius-Gemeinde Waiblingen. Zu diesem Anlass haben sich die Kinder etwas ganz Besonderes ausgedacht. „Jedes Kind hat sich selbst gemalt und erzählt, was ihm am Kindergarten gefällt“, sagt Daniela Seifert. Besonders beliebt: die Spielecke und die Bausteine. Die Kunstwerke der beiden Gruppen können derzeit am Eingang der Fuchsgrube betrachtet werden.

Nach der Messe startete das Programm mit Spielen, Gesang und Zaubershow

Bei bestem Wetter wurde nach dem Gottesdienst weitergefeiert. „Die Kinder waren mit großem Eifer bei der Sache“, erzählt die Leiterin glücklich. Um 13 Uhr wurden alle Eltern und weitere Gäste mit dem Fuchsgrube-Lied begrüßt: „Wir Fuchsgrube-Kinder, wir sind vergnügt und froh“ präsentierten die Kleinen im passenden Look mit dem Fuchs-T-Shirt, das eigens für das Fest angefertigt wurde.

Doch nicht nur die Kinder, sondern auch das Team der Fuchsgrube lieferte den Besuchern eine künstlerische Darbietung in Form eines Gedichtes. Das Thema: der Kindergarten früher und heute. Die Idee, die Entwicklung der Einrichtung, aber auch ganz generell pädagogische Inhalte darzustellen, zog sich durch verschiedene Bereiche des Festes: „Wir haben Spiele gespielt, die heute so nicht mehr gespielt werden“, erzählt Daniela Seifert.

Dazu zähle beispielsweise „Der dicke Tanzbär“, ein Spiel, das eher den Eltern der Kinder bekannt gewesen sei. Als aktuelles Lied wurde „Die Räder vom Bus“ von einer CD begleitet gespielt. Magisch wurde es bei der Zaubershow, die „super bei den Kindern ankam.“ Auch die Edelsteinsuche im Sandkasten sei ein Highlight gewesen, so Seifert. Für Verpflegung sorgte der Elternbeirat - an Speisen, Getränke und Kuchen habe es nicht gemangelt.

OB Sebastian Wolf und Pfarrer Klappenecker hielten Reden

Gegen Mittag hatten Pfarrer Franz Klappenecker sowie Oberbürgermeister Sebastian Wolf das Mikrofon ergriffen. Der Grund: Obwohl der Kindergarten eine kirchliche Einrichtung ist, werden die Räumlichkeiten von der Stadt zur Verfügung gestellt. Es bestehe ein Mietverhältnis, so die Kindergartenleitung. Sebastian Wolf habe die Zusammenarbeit in seiner Rede gelobt, Pfarrer Klappenecker getreu dem Motto auf die Geschichte der Einrichtung zurückgeblickt. Vorher als Klassenzimmer der Salier-Gemeinschaftsschule genutzt, wurde der Kindergarten Fuchsgrube 1971 auf der Korber Höhe eröffnet.

Schon damals habe es zwei Gruppen gegeben, das geht aus einem Zeitungsbericht vom 1. September 1971 hervor. Das Prinzip der zwei geschlossenen Gruppen hat sich bis heute gehalten. Daniela Seifert nimmt an, dass das ein Grund dafür sei, dass sich Eltern trotz der hohen Kindergarten-Dichte auf der Korber Höhe für die Fuchsgrube entscheiden.

„Viele Kindergärten haben ein offenes Prinzip“, dort gebe es keine Gruppen, sondern Themen-Räume, in denen sich die Kinder aufhalten können. In der Fuchsgrube seien die Gruppen fest, mit einem geregelten Tagesablauf und Bezugspersonen.

Von vier Team-Mitgliedern auf sieben in 50 Jahren

Gab es 1971 vier Team-Mitglieder, so sind es heute sieben: Fünf Erzieher, ein FSJler und eine Auszubildende betreuen insgesamt 41 Kinder. „Bei uns geht es familiär zu“, sagt Daniela Seifert. Über die Jahre habe sich auch die Angewohnheit etabliert, die Kinder in Entscheidungsprozesse mit einzubeziehen: Egal ob Geburtstage oder Ausflüge, die Kinder dürfen sich selbst überlegen, wohin sie wollen oder wie sie ihren Ehrentag gestalten. Die Kindergartenleiterin ist rückblickend zufrieden mit dem Festtag: keine Ausfälle durch Corona, kein schlechtes Wetter, fröhliche Kinder und Eltern.