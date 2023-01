Früheres Eisele-Areal in Waiblingen: Diakonie Stetten beginnt mit Abriss

Die Abrissarbeiten auf dem früheren Firmengelände von Eisele Pneumatics in Waiblingen haben nun begonnen. Die Diakonie Stetten, die das Areal im Gewerbegebiet Ameisenbühl bereits 2019 gekauft hat, will dort ein vierstöckiges Gebäude neu bauen und ein Bestandsgebäude kernsanieren. Letzteres soll zudem eine weitere Etage erhalten. „Wir freuen uns sehr, dass mit dem Beginn der Bauarbeiten unser lange geplantes Teilhabe-Projekt nun auch sichtbar gestartet ist“, sagt Julia Oswald, Projektleiterin der Diakonie Stetten für das Teilhabe-Projekt auf dem ehemaligen Eisele-Areal.

Rund 180 Menschen sollen hier Arbeitsangebote erhalten

Dort sollen Ausbildungswerkstätten fürs Berufsbildungswerk Waiblingen (BBW) sowie Produktionsflächen für die Remstal-Werkstätten entstehen. Letztere beschäftigen an 23 Standorten in Stuttgart, dem Rems-Murr-Kreis, dem Kreis Esslingen und im Ostalbkreis Menschen, die geistig behindert oder psychisch erkrankt sind. Diese erhalten hier einen Arbeitsplatz und sollen in ihrer beruflichen sowie persönlichen Bildung gefördert werden. Rund 180 Menschen sollen so Arbeitsangebote erhalten, auch soll es betriebsorientierte Ausbildungsplätze für etwa 160 junge Menschen geben, die einen besonderem Förderbedarf haben.

Der neue Standort soll Anfang 2025 eröffnet werden

„Nach den derzeit laufenden Abrissarbeiten soll dann im April die sogenannte Pfahlgründung beginnen und im Frühsommer geht’s dann weiter mit dem Auf- und Ausbau“, erläutert Projektleiterin Julia Oswald. Wenn alles nach Plan läuft, kann die Diakonie Stetten den neuen gemeinsamen Standort der Geschäftsbereiche Berufliche Bildung und Remstal-Werkstätten voraussichtlich Anfang 2025 eröffnen. Unter einem Dach werden dort dann zukünftig betriebsnahe Ausbildungsangebote und die Arbeitsangebote kombiniert.

In dem Zuge werden laut Julia Oswald dann auch die Angebote des BBW Waiblingen am Standort Steinbeisstraße und der Remstal-Werkstätten am Waiblinger Standort Oppenländerstraße verkleinert. Der neue Standort liegt aus Sicht der Diakonie „ideal in Bahnhofsnähe“ und bietet zukünftig „im Sinne des Inklusionsgedankens auch vielfältige Möglichkeiten der Öffnung nach außen“.

Erst einmal aber liegt der Fokus für Julia Oswald auf den nun anstehenden Bauarbeiten. „Jetzt hoffen wir zunächst einmal, auch im Sinne der direkten Nachbarn, auf einen planmäßigen und reibungslosen Verlauf der Bauarbeiten!“