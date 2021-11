Auch in Waiblingen ist am Donnerstag (25.11.) ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen gesetzt und der Opfer von häuslicher Gewalt gedacht worden. Die Teilnehmerinnen liefen zur Mittagszeit mit Plakaten, Bannern und Luftballons vom Neuen Postplatz zum Rathaus, um dort Blumen für die Opfer von häuslicher Gewalt niederzulegen.

Laut Tine Greiner-Konher, Mitglied im Frauenrat, beteiligten sich Frauen des Vereins Frauen im Zentrum Waiblingen und des Frauenverbands