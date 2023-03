Frauenrätin aus Beinstein: 65 Flüchtlinge sind „wirklich keine Massenunterkunft“

Die Aufregung um die von der Stadt vorgeschlagene Flüchtlingsunterbringung in Waiblingen-Beinstein kann Angelika Winterhalter nicht nachvollziehen. „Früher, nach dem Zweiten Weltkrieg, wurden Flüchtlinge direkt in der eigenen Wohnung einquartiert. Davon sind wir weit weg. Es geht um einige Menschen in der Nachbarschaft.“

Winterhalter ist Vorsitzende des Vereins Beinsteiner Kids und Mitglied im Waiblinger Frauenrat. Sie lebt im Wohngebiet Hausweinberg, also nicht direkt am anvisierten Standort einer Mobilheim-Unterkunft in den Sulzwiesen. Aber, so Winterhalter: „Beinstein ist klein.“ Das Thema gehe alle an. Sie findet: Bei 60 bis 65 Geflüchteten in der ersten Tranche „kann man wirklich nicht von einer Massenunterkunft sprechen“.

Zur Forderung der „Sulzwiesen-Kritiker“, die Flüchtlinge dezentral innerhalb Beinsteins zu verteilen, sagt sie: „Ja, aber wo?“ Es gebe nun mal nicht genug Grundstücke dafür. Das Gewerbegebiet sei gerade für die Kinder nicht der richtige Ort, in den Streuobstwiesen spreche der Landschaftsschutz dagegen. Zumal man hier wie dort Anschlüsse für Wasser und Strom legen müsste.

Im Hausweinberg könnte natürlich ein Acker, der an die Wohnhäuser angrenzt, infrage kommen. Den müsse man dann „einebnen“. Sollte es so kommen, würde sie als Anwohnerin „nie im Leben“ eine Bürgerinitiative dagegen gründen, sagt Angelika Winterhalter. „Denn Menschen brauchen ein anständiges Obdach.“

Einzelne Unterkünfte machen Betreuung schwieriger, findet sie

Nicht nur wegen des Platzmangels sähe sie aber eine „Vereinzelung“ der Mobilheime mit Skepsis. „Das macht die Betreuung, Begleitung und den Informationsfluss nicht leichter.“ Auch untereinander könnten sich die Bewohner nicht so gut unterstützen. Die Situation der Geflüchteten sei ganz anders als die der Einheimischen. Deswegen sei es für sie wichtig, sich zu vernetzen. „Wenn wir das zerschlagen, machen wir uns Arbeit, die wir nicht haben müssten.“

Was die Integration angeht, sei für sie die Frage, die sie an die Stadtverwaltung richte: Wie werden Sport- und Musikverein unterstützt, wenn sie den Geflüchteten Freizeitaktivitäten anbieten? Da erwarte sie auch mehr als einen Hinweis auf die mögliche Förderung durch die Kinderstiftung Funke.

Ärger über Vorurteile: Ukrainer ja, andere nein?

Verärgert ist sie über „Vorurteile gegen diverse Landsmannschaften. Ukrainer gehen gerade noch, aber wehe, es kommen welche aus Malawi! Ich bin katholische Christin, wir haben einen Pfarrer aus Tansania. Mit diesen Vorurteilen komme ich nicht zurande.“ Und wenn manche es am liebsten schriftlich wollen, dass nach Beinstein nur Familien aus der Ukraine kommen, dann sehe sie ein Misstrauen gegenüber der Stadtverwaltung, „das die Grundlagen der Zusammenarbeit zerstört“.

Für die Frauenrätin ist klar: „Das Elend, was die Geflüchteten erlebt haben, können wir nicht wegnehmen. Aber wir müssen nicht noch was hinzufügen und deutlich machen: Euch wollen wir hier nicht.“