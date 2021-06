In den Freibädern in Waiblingen können Badegäste von Samstag, 3. Juli, an insgesamt sechs anstatt vier Stunden dort sein. Die neuen Zeitfenster sind von 7 bis 13 Uhr und von 14 bis 20 Uhr, teilen die Stadtwerke in einer Pressemitteilung mit. Der Freibadbesuch muss weiterhin online gebucht werden.

Hygienekonzept sieht weiterhin Reinigungspausen vor

Zwischen den Zeitfenstern werden Reinigungs- und Desinfektionsarbeiten vorgenommen. „Die aktuelle Verordnung gibt ganz klar vor,