Freie Fahrt in Waiblingen an den Adventssamstagen

Stadtverkehr Waiblingen: An den Adventssamstagen gilt hier freie Fahrt mit Bus und Bahn. Die Regelung gilt für alle Buslinien im Stadtgebiet Waiblingen und in den Ortschaften Beinstein, Bittenfeld, Hegnach, Hohenacker und Neustadt.

Auch in der S-Bahn brauchen Fahrgäste zwischen Waiblingen und Neustadt-Hohenacker kein Ticket. Die kostenlose Fahrt gilt nicht nur an den Adventssamstagen, sondern zusätzlich am Samstag, 8. Januar 2022 und ist jeweils gültig von Samstag 0 Uhr bis Sonntag um 2 Uhr.

VVS: Neben dem Angebot in Waiblingen gibt es im Advent auch eine VVS-weite Aktion: An den Adventswochenenden gelten alle Einzel-Tagestickets als Gruppen-Tagesticket - auch die Stadttickets, die es mittlerweile in rund 50 Kommunen im Verbundgebiet gibt.

In den Weihnachtsferien dürfen alle Abonnenten (inkl. Scool-Abo und Ausbildungs-Abo) und Fahrgäste mit Jahrestickets eine weitere Person kostenfrei im Geltungsbereich ihres Tickets mitnehmen