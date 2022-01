Gleich zwei Einbrüche haben sich in der Nacht auf Freitag, 28. Januar, in Waiblingen ereignet. Unbekannte Diebe verschafften sich Freitagnacht gegen 1.30 Uhr unbefugten Eintritt zu einer Firma in der Max-Eyth-Straße. Weil sie dabei vermutlich durch einen ausgelösten Alarm gestört wurden, flüchteten die Täter ohne Diebesgut.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151 950422 mit dem Polizeirevier Waiblingen in Verbindung zu setzen.

21-Jähriger bricht bei