Seit knapp drei Wochen schon besuchen Kinder aus der Ukraine die Friedensschule Neustadt. Zwei Unterrichtsstunden in der Woche werden sie von einer ukrainischstämmigen Hochschuldozentin in Deutsch unterrichtet, den Rest der Zeit verbringen sie in ihrer jeweiligen Schulklasse im Rahmen des regulären Unterrichts. Letzteres, sagt Rektorin Gabriele Gollnick beim Besuch vor Ort, sei für die Kinder sehr wichtig. „Die Kinder möchten einfach in die Klasse – sie wollen keine Sonderstellung