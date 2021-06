Der christliche Feiertag Fronleichnam hat besonders für katholische Gläubige eine große Bedeutung: Gefeiert wird am "Hochfest des Leibes und Blutes Christi" die Eucharistie: Das nach katholischem Glauben in den Leib Christi gewandelte Brot und den in das Blut Christi gewandelten Wein. In überwiegend katholisch geprägten Regionen, wie zum Beispiel in Oberschwaben und der Bodensee-Region, wird Fronleichnam mit aufwendigen Prozessionen und Blumenteppichen in den Straßen gefeiert.

