Gas-Pipeline SEL durch Waiblingen: Wofür Eigentümer mit Geld entschädigt werden

Der Bau der Süddeutschen Erdgasleitung (SEL) auf der Gemarkung von Waiblingen macht Pächtern von landwirtschaftlichen Grundstücken und Eigentümern Sorgen. Sie befürchten Probleme für die Qualität des Bodens, ihre künftigen Erträge und auch bei der Zufahrt zu ihren Feldern und Hofläden während der Bauzeit. Verträge hat noch niemand bekommen, aber viele fragen sich bereits, wie die Entschädigung ablaufen soll und für was es alles Geld gibt.

Infoabend im Bürgerzentrum Waiblingen

Zu all diesen Fragen konnten sich Betroffene am Dienstagabend, 31. Januar 2023, im Welfensaal des Bürgerzentrums Waiblingen informieren. Bauherr Terranets BW hatte eine Reihe von Fachleuten da, die vor Schautafeln und Karten Rede und Antwort standen. Klar ist: Terranets BW hat für den Teilabschnitt bereits einen Planfeststellungsbeschluss, wie Linda Grösch von der Projektkommunikation des Transportnetzbetreibers auf Nachfrage klarstellt.

Das heißt: Wer als Eigentümer den angebotenen Vertrag nicht unterschreibt, kann laut der Sprecherin den Bau der Pipeline über sein Grundstück trotzdem nicht verhindern. „Es gibt immer Fälle, wo es nicht zu einer Einigung kommt“, sagt Linda Grösch. In dem Fall stehe das Gemeinwohl über der individuellen Entscheidung. Eine Klage, betont die Sprecherin, sei nicht mehr möglich.

„Das ist eine lebenslange Beratung – da können wir uns nicht vom Acker machen“

Die Verträge sollen die vom Bau betroffenen Eigentümer noch im Lauf des Jahres 2023 erhalten. Dann sollen die Leute für die Unterschrift acht Wochen Zeit bekommen. Wer es wünscht, erhält im Auftrag von Terranets BW Besuch und bekommt Vorhaben und Angebot erklärt. Andreas Johnen, Abteilungsleiter Liegenschaften, Kreuzungen und Genehmigungen von der Firma DMT Engineering Surveying GmbH & Co. KG aus Herne, ist einer dieser Experten, sein Spezialgebiet ist das Wegerecht.

Gemeint ist damit die Nutzung fremder Grundstücke – und zwar durch Einholung einer sogenannten beschränkten persönlichen Dienstbarkeit, die im Grundbuch eingetragen wird. Der Job von Andreas Johnen ist es, Betroffene beim Thema Wegerecht zu begleiten – und zwar auch nach dem Bau. „Das ist eine lebenslange Beratung – da können wir uns nicht vom Acker machen.“ Wer zum Wegerecht eine Frage hat, kann unter 0160/88 84 396 anrufen oder an andreas.johnen@dmt-group.com eine Mail schreiben.

Für die dauerhafte Inanspruchnahme eines Grundstücks gibt es von Terranets BW eine Entschädigung. In welchem Bereich sich diese grob bewegt und in welcher Form sich der Preis am Verkehrswert des Grundstücks orientiert, wurde unserer Redaktion nicht gesagt. Begründet wurde dies damit, dass es von zu vielen Faktoren abhänge, wie hoch eine Zahlung sei.

Wichtig ist hier der sogenannte Schutzstreifen um die Pipeline, der zehn Meter breit ist. Hier dürfen weder Gebäude noch sonstige bauliche Anlagen stehen. Die Höhe der Zahlung an den Eigentümer hängt zum einen von der Größe der Fläche ab, die vom Schutzstreifen betroffen ist. Auch der Umstand, ob es sich um eine Hanglage handelt, spielt eine Rolle.

Ernteausfälle sollen entschädigt werden

Wenn es durch bauvorbereitende Maßnahmen, den Bau oder den späteren Betrieb der Pipeline zu Ernteausfällen kommt, will Terranets BW die Landwirte ebenfalls entschädigen. Gleiches gilt für anderweitige Schäden. Gezahlt wird nach festen Sätzen, die sich an der Fläche und den aktuellen Erzeugerpreisen orientieren.

Wenn Terranets BW für den Bau eine Zufahrt braucht oder eine Fläche im Rahmen des Baus zeitlich begrenzt nutzen will, werden dafür Gestattungsverträge abgeschlossen. Eventuelle Schäden sollen dabei vollumfänglich erstattet werden, wie es in einer Broschüre des Unternehmens heißt, die an dem Infoabend im Bürgerzentrum ausgelegt wurde. Andreas Johnen sieht seine Aufgabe darin, mit den Eigentümern immer eng Rücksprache zu halten – damit zum Beispiel Bauern rechtzeitig wissen, an welchem Tag sie etwa wegen der Baumaßnahmen nicht auf ihr Feld fahren können.

Weitere Infoabende im Februar in Remseck und Freiberg am Neckar

Dass Terranets BW bislang nicht alle betroffenen Eigentümer und Pächter in Waiblingen angeschrieben hat, liegt laut Andreas Johnen am Steuergeheimnis und Datenschutz in Deutschland. Über die Grundsteuerbescheide wäre es ein Leichtes, die Eigentümer ausfindig zu machen – aber diese Daten gibt der Staat nicht einfach preis. Also setzt Terranets BW auf den Weg der öffentlichen Bekanntmachung.

Wer den Infoabend am Dienstag verpasst hat, kann auch am Donnerstag, 2. Februar 2023, in die Stadthalle Neue Mitte in Remseck kommen oder am Mittwoch, 8. Februar 2023, ins Prisma-Kongresszentrum in Freiberg am Neckar – dafür sollen sich Interessierte nur unter www.terranets-sel.de/infoabend anmelden. Insgesamt ist der geplante Leitungsabschnitt 81 Kilometer lang, er führt von Siegelsbach über Ludwigsburg bis nach Esslingen. Der Bau des Abschnitts von Löchgau über Waiblingen, Kernen und Weinstadt bis Esslingen soll Ende 2024 beginnen und rund ein Jahr dauern.

Terranets BW will eine bodenkundliche Baubegleitung anbieten. Hilfreich ist es dabei, wenn die Landwirte sagen, wo ihre Drainagen liegen, die überschüssiges Wasser ableiten. Andreas Johnen: „Wenn man einen vernünftigen Dialog mit den Landwirten hat, geht da viel.“