Gastro, Parken, Energiekrise: Das Wichtigste über „Waiblingen leuchtet“

Menschenmassen drängten sich vor einem Jahr bei „Waiblingen leuchtet“ durch die Innenstadt. Dicht an dicht, die meisten ohne Masken. Wenn’s Wetter hält, wird es am Freitagabend wieder so sein. Die lange Kultur- und Einkaufsnacht findet ohne größere Einschränkungen durch die Energiekrise oder Corona statt. Die Fachwerkhäuser der Altstadt, das Rathaus und das Postplatz-Forum werden farbenfroh und fantasievoll illuminiert.

Corona: Tausende Besucher in der Innenstadt, das war 2021 keine Selbstverständlichkeit, denn die pandemische Lage war noch eine völlig andere. Nur scheinbar paradox: Die Zahl der Waiblinger Infizierten in Quarantäne liegt aktuell etwas höher als damals. Maskenpflicht gibt’s keine mehr, aber eine grundlegende Hygieneregel gilt noch: „Wenn Sie sich krank fühlen oder die typischen Symptome, namentlich Geruchs- und Geschmacksstörungen, Fieber, Husten sowie Halsschmerzen aufweisen, bleiben Sie bitte zu Hause.“

Tausende Besucher in der Innenstadt, das war 2021 keine Selbstverständlichkeit, denn die pandemische Lage war noch eine völlig andere. Nur scheinbar paradox: Die Zahl der Waiblinger Infizierten in Quarantäne liegt aktuell etwas höher als damals. Maskenpflicht gibt’s keine mehr, aber eine grundlegende Hygieneregel gilt noch: „Wenn Sie sich krank fühlen oder die typischen Symptome, namentlich Geruchs- und Geschmacksstörungen, Fieber, Husten sowie Halsschmerzen aufweisen, bleiben Sie bitte zu Hause.“ Lichter: Von 19 Uhr an verwandeln die Lichtilluminationen der Firma Leuchtwerk aus Tübingen die Hausfassaden auf dem Marktplatz in Kunstwerke. Am Rathaus zeigt die Waiblinger Firma „Raum Messe Licht“ eine Licht-Video-Show. Der Alte Postplatz wird ebenfalls in stimmungsvolles Licht getaucht. Die Tanzschule Fun & Dance lädt dort zur Tanzparty. Beginn um 19.30 Uhr, 20.30 Uhr und 22 Uhr.

Von 19 Uhr an verwandeln die Lichtilluminationen der Firma Leuchtwerk aus Tübingen die Hausfassaden auf dem Marktplatz in Kunstwerke. Am Rathaus zeigt die Waiblinger Firma „Raum Messe Licht“ eine Licht-Video-Show. Der Alte Postplatz wird ebenfalls in stimmungsvolles Licht getaucht. Die Tanzschule Fun & Dance lädt dort zur Tanzparty. Beginn um 19.30 Uhr, 20.30 Uhr und 22 Uhr. Einkaufen und Gastronomie: Die Geschäfte haben bis 23 Uhr geöffnet. Am Herbergsbrunnen, in der Kurzen Straße, am Lindenplatz, am Galerieplatz sowie unter den Arkaden des Alten Rathauses werden regionale Weine von ansässigen Winzern und Ökoweine serviert. Die Weinverkostung beim Alten Rathaus wird von der Band „Zaitensprung“ musikalisch untermalt, die auch von „Waiblingen erfrischt“ bekannt ist.

Die Geschäfte haben bis 23 Uhr geöffnet. Am Herbergsbrunnen, in der Kurzen Straße, am Lindenplatz, am Galerieplatz sowie unter den Arkaden des Alten Rathauses werden regionale Weine von ansässigen Winzern und Ökoweine serviert. Die Weinverkostung beim Alten Rathaus wird von der Band „Zaitensprung“ musikalisch untermalt, die auch von „Waiblingen erfrischt“ bekannt ist. Musik: Im Laufe des Abends werden Stipendiaten der internationalen Opernwerkstatt zu einem „Überraschungsbesuch“ auf den Marktplatz kommen. Das Saxofon-Ensemble der Musikschule Unteres Remstal tritt um 20 und 21 Uhr jeweils für 30 Minuten auf dem Rathausplatz auf. Vor dem Gebäude Lange Straße 15 spielt die Band „The Choristers“ (Raphael Schmid und Felix Beyer) Hits von den 1980ern bis zur Gegenwart. Das Duo arrangiert und interpretiert die Titel komplett neu. Auch der Galerieplatz steht ganz im Zeichen von Musik und Licht. DJ Julian Warner spiel um 20.30 Uhr, 21.30 Uhr und 22.30 Uhr den Soundtrack zur „Cover Art“-Ausstellung. Lichtkünstler Laurenz Theinert inszeniert dazu eine spektakuläre Lichtshow.

Im Laufe des Abends werden Stipendiaten der internationalen Opernwerkstatt zu einem „Überraschungsbesuch“ auf den Marktplatz kommen. Das Saxofon-Ensemble der Musikschule Unteres Remstal tritt um 20 und 21 Uhr jeweils für 30 Minuten auf dem Rathausplatz auf. Vor dem Gebäude Lange Straße 15 spielt die Band „The Choristers“ (Raphael Schmid und Felix Beyer) Hits von den 1980ern bis zur Gegenwart. Das Duo arrangiert und interpretiert die Titel komplett neu. Auch der Galerieplatz steht ganz im Zeichen von Musik und Licht. DJ Julian Warner spiel um 20.30 Uhr, 21.30 Uhr und 22.30 Uhr den Soundtrack zur „Cover Art“-Ausstellung. Lichtkünstler Laurenz Theinert inszeniert dazu eine spektakuläre Lichtshow. Kultur: Apropos „Cover Art“. Die Galerie Stihl ist bis 23 Uhr geöffnet. Die Besucher können in die faszinierende Welt der Schallplatten-Covergestaltung eintauchen und Arbeiten von Alex Steinweiss, Emil Schult, Peter Saville und Anton Corbijn – oder einfach die Cover ihrer Lieblingsplatten – entdecken. Der Eintritt ist frei. Neben der Galerie verführt der „Pl(attent)auschomat“ der Künstlerin Valerie Dziki spielerisch zum Eintausch gebrauchter Schallplatten. In der Kunstschule,Weingärtner Vorstadt 14, gibt es von 19 Uhr bis 22 Uhr einen Kreativ-Workshop für Groß und Klein. Die Stadtbücherei hat bis 23 Uhr geöffnet. Im Haus der Stadtgeschichte gehen die Lichter aus - und die Taschenlampen an. Halbstündlich können (nicht nur) Entdecker ab sechs Jahren das Museum in einer Taschenlampenführung ganz neu erleben. Dafür sollten sie eigene Taschenlampe mitbringen.

Apropos „Cover Art“. Die Galerie Stihl ist bis 23 Uhr geöffnet. Die Besucher können in die faszinierende Welt der Schallplatten-Covergestaltung eintauchen und Arbeiten von Alex Steinweiss, Emil Schult, Peter Saville und Anton Corbijn – oder einfach die Cover ihrer Lieblingsplatten – entdecken. Der Eintritt ist frei. Neben der Galerie verführt der „Pl(attent)auschomat“ der Künstlerin Valerie Dziki spielerisch zum Eintausch gebrauchter Schallplatten. In der Kunstschule,Weingärtner Vorstadt 14, gibt es von 19 Uhr bis 22 Uhr einen Kreativ-Workshop für Groß und Klein. Die Stadtbücherei hat bis 23 Uhr geöffnet. Im Haus der Stadtgeschichte gehen die Lichter aus - und die Taschenlampen an. Halbstündlich können (nicht nur) Entdecker ab sechs Jahren das Museum in einer Taschenlampenführung ganz neu erleben. Dafür sollten sie eigene Taschenlampe mitbringen. Performance : Die Künstlerin „Mystique“ wird mit ihrer Duo-Partnerin in leuchtenden Kostümen und auf hohen Stelzen die Besucher durch die Straßen leiten. Und das Künstler-Ensemble Lilora aus Stuttgart in bunt leuchtenden LED-Kostümen kombiniert Artistik, Tanz und Theater.

: Die Künstlerin „Mystique“ wird mit ihrer Duo-Partnerin in leuchtenden Kostümen und auf hohen Stelzen die Besucher durch die Straßen leiten. Und das Künstler-Ensemble Lilora aus Stuttgart in bunt leuchtenden LED-Kostümen kombiniert Artistik, Tanz und Theater. Parken und Verkehr: Die Parkhäuser und die meisten Parkplätze sind regulär geöffnet. Aber nicht alle: Die Parkplätze am Beinsteiner Tor sowie beide Parkplätze vor der Stadtmauer (links und rechts vom Tränktörle) sind von Freitag, 7. Oktober, um 6.30 Uhr an gesperrt. Des Weiteren sind die öffentlichen Parkplätze in der Kurze Straße 17 und im Bereich der Lange Straße 15 bis 17 gesperrt. Die Durchfahrt am Galerieplatz ist komplett gesperrt. Die Zufahrt für die Bewohner am Hochwachtturm, Zehnthof, Pfarrgasse, Lange- und Kurze Straße sowie die Benutzung der Stell- und Parkplätze ist eingeschränkt. Diese Bereiche können in der Zeit zwischen 19 und 23 Uhr nicht genutzt werden. Die Zufahrt in die Lange Straße ab dem Beinsteiner Tor ist ab 18 Uhr nicht mehr möglich. Einige Buslinien werden aufgrund der Veranstaltung umgeleitet. Fahrgäste sollen die aktuellen Aushänge vor Ort beachten.

Die Parkhäuser und die meisten Parkplätze sind regulär geöffnet. Aber nicht alle: Die Parkplätze am Beinsteiner Tor sowie beide Parkplätze vor der Stadtmauer (links und rechts vom Tränktörle) sind von Freitag, 7. Oktober, um 6.30 Uhr an gesperrt. Des Weiteren sind die öffentlichen Parkplätze in der Kurze Straße 17 und im Bereich der Lange Straße 15 bis 17 gesperrt. Die Durchfahrt am Galerieplatz ist komplett gesperrt. Die Zufahrt für die Bewohner am Hochwachtturm, Zehnthof, Pfarrgasse, Lange- und Kurze Straße sowie die Benutzung der Stell- und Parkplätze ist eingeschränkt. Diese Bereiche können in der Zeit zwischen 19 und 23 Uhr nicht genutzt werden. Die Zufahrt in die Lange Straße ab dem Beinsteiner Tor ist ab 18 Uhr nicht mehr möglich. Einige Buslinien werden aufgrund der Veranstaltung umgeleitet. Fahrgäste sollen die aktuellen Aushänge vor Ort beachten. Energie: Die kunstvolle Häuserbeleuchtung funktioniert bei „Waiblingen leuchtet“ nicht erst seit der aktuellen Krise mit energiesparender LED-Technik. Dennoch wird die Beleuchtung im Vergleich zu früheren Zeiten reduziert. Sie konzentriert sich auf die Altstadt, auf die Beleuchtung der Talaue oder Wege wie zum Beispiel des Bürgermühlenwegs wird verzichtet.