Dank der neuen Corona-Verordnung dürfen Gaststätten wieder zwischen 6 und 21 Uhr öffnen, wenn an fünf Tagen in Folge die Inzidenzzahl unter 100 liegt – doch freuen sich die Wirte in Waiblingen eigentlich über diese Öffnungsperspektive? In Österreich dürfen Gastronomen am Mittwoch, 19. Mai 2021, öffnen, unabhängig von der Inzidenz – und können so besser planen.

Unsere Redaktion hat die Gastronomen Bernd Bachofer, Thorsten und Petra Beyer von den Brunnenstuben in Beinstein sowie Michael