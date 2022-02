„Wir haben bereits am Wochenende gemerkt, dass das Restaurant besser besucht war“: Konstantinos Tsantos, Geschäftsführer des griechischen Restaurants Cavos in Waiblingen, hat das Ende von 2G plus in der Gastronomie schon deutlich gespürt.

Seit der neuen Corona-Verordnung des Landes gilt im Innen- und Außenbereich der Gastronomie wieder 2G. Ungeimpfte können damit nach wie vor nicht in einem Lokal essen, während sie Geschäfte des Einzelhandels auch wieder mit Test betreten