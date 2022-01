Noch immer stehen in einigen Straßen von Waiblingen überquellende Gelbe Tonnen. Entgegen der Ankündigung des zuständigen Entsorgungsunternehmens Remondis ist der Rückstand bei der Leerung immer noch nicht aufgeholt. Inzwischen beträgt er fast eine Woche. So meldete ein Leser aus Waiblingen am Dienstag (25. Januar): „Leider sind die Gelben Tonnen in der Kappelbergstraße jetzt um 9.30 Uhr immer noch nicht geleert.“

Das Gleiche berichten eine Leserin aus der Friedrich-Schofer-Straße und