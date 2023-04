Geld für gelungene Sanierung: Wie Waiblingen Eigentümern Klimaschutz schmackhaft machen will

Geht es nach „Waiblingen klimaneutral“, sollte die Stadt 2023 erstmals einen Preis für die zehn gelungensten energetischen Sanierungen von Wohngebäuden ausloben – und zwar mit einem Preis von je 10.000 Euro. Dies hatte die Initiative im Rahmen des Haushalts 2023 beantragt. Sie verwies darauf, dass in Waiblingen knapp 70 Prozent der Häuser vor 1978 gebaut wurden – und diese haben in der Regel die höchsten Energieverluste. Die Stadtverwaltung lehnte die Idee indes mit Verweis auf einen „sehr hohen Vorbereitungs-, Arbeits- und Betreuungsaufwand“ ab – und präsentierte stattdessen einen eigenen Vorschlag.

500 Euro und eine Urkunde

So sollen sich Bürger beim Rathaus melden, die bereits ein Gebäude vorbildlich saniert haben. Diese müssen bereit sein, ihr Vorhaben der Öffentlichkeit zu präsentieren. Dafür erhalten die Eigentümer 500 Euro und eine Urkunde. In der Veröffentlichung soll es unter anderem darum gehen, welcher Energiestandard durch die Sanierung erreicht werden konnte und wie hoch dabei der Anteil an regenerativen Energien ist. Auch die eingesparten CO2-Mengen sollen thematisiert werden.

Klaus Läpple, Abteilungsleiter Klimaschutz und Umwelt, betonte in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Klimaschutz, Nachhaltigkeit und Umwelt (KNU), dass die Stadt alles „eine Nummer kleiner“ aufziehen wolle. Statt der Auslobung eines Preises sollen bereits vorhandene, vorbildlich sanierte Gebäude mehr ins öffentliche Bewusstsein gerückt werden. Er verwies auf die Idee der „Grünen Hausnummer“, einer Auszeichnung für umweltgerechtes Bauen, die es zum Beispiel in anderen Bundesländern wie etwa Niedersachsen gibt. Das allein reicht aus Läpples Sicht allerdings noch nicht: „Allein die Plakette auf dem Gebäude ist vielleicht noch nicht glückselig machend.“

Kritik von FDP-Stadträtin Julia Goll und FW/DFB-Stadtrat Siegfried Bubeck

Genau darum sollen die zehn vorbildlichsten Sanierungen auch veröffentlicht werden. Dafür will die Stadt insgesamt 5000 Euro bereitstellen. Der Waiblinger Oberbürgermeister Sebastian Wolf betonte, dass man sich bewusst für ein niederschwelliges Programm entschieden habe. Dass die Bereitschaft der Teilnahme mit 500 Euro belohnt werden soll, darin sah FDP-Stadträtin Julia Goll indes ein Problem. Sie findet: Wenn Geld ausgelobt wird, muss es dabei gerecht zugehen – und zwar anhand nachvollziehbarer, sprich möglichst objektiver Kriterien. Eine solche Vorgehensweise würde aber natürlich den Aufwand erhöhen – und darin sieht Julia Goll einen vergleichsweise geringen Nutzen. Sie sprach sich deshalb dafür aus, auf die Prämie von 500 Euro zu verzichten – oder diese erst nach einem Jahr einzuführen, falls sich bis dahin nicht genug Leute gemeldet haben. „Wir müssen auch ein bisschen auf die Stadtkasse aufpassen.“ Auch Siegfried Bubeck, Vorsitzender der FW/DFB-Fraktion, sprach sich dafür aus, auf das Geld zu verzichten. „Ich habe Schwierigkeiten wegen der 500 Euro.“

Sorge vor niedriger Nachfrage

Die Mehrheit der Stadträte sah dies indes anders. Für Alfonso Fazio (Alternative Liste) sind die 500 Euro ein „kleiner Anreiz“ sowie eine „kleine Anerkennung“. Iris Förster (Grünt/Tierschutzpartei) fand: „Das ist ein charmanter Vorschlag.“ Dass es keine festen Kriterien für die Vergabe der 500 Euro gibt, fand Iris Förster nicht so schlimm. Auch Jurys, die für eine Preisverleihung aufgestellt werden, würden letztlich „nach Gutdünken“ entscheiden. Die Stadträtin hat eher eine andere Sorge: „Ich fürchte, wir werden nicht überhäuft werden mit Vorschlägen.“ Und auch Peter Abele, Vorsitzender der CDU/FW-Fraktion, stellte klar, dass er der Anerkennung mit 500 Euro zustimmen kann.

FDP-Antrag scheitert

Der Antrag von FDP-Stadträtin Julia Goll, auf das Geld für die zehn vorbildlichsten Sanierungen zu verzichten, fand im Ausschuss letztlich keine Mehrheit. Dafür stimmte neben der Juristin nur Siegfried Bubeck. Der Vorschlag der Stadtverwaltung fand dagegen eine klare Mehrheit.