Gerberei“ (Ex-Teneria) in Waiblingen: Winzer und DJs machen gemeinsame Sache

Nach einer kleinen Herbstpause macht die „Gerberei“ – vormals bekannt als Teneria – wieder auf und läuft sich warm für eine neue Reihe mit szenebekannten DJs aus der Landeshauptstadt und Spitzen-Winzern aus ganz Württemberg: „Waiblingen fetzt“. Gastronom Pascal Fetzer hat das Lokal zu neuem Leben erweckt und verbindet nun zwei seiner Leidenschaften: Wein und Musik. Seine dritte Passion, das Filmemachen, lebt der studierte Regisseur mit Abschluss an der Filmhochschule Ludwigsburg in einem Video zur Reihe aus. „Okay“, räumt er ein, bissle ist da der Regie-Gaul mit mir durchgegangen – aber: na und?“

Zum Auftakt kommt der Fellbacher Rainer Schnaitmann persönlich, um acht seiner Weine vorzustellen. An den Plattentellern legt Uwe Sontheimer auf. Und das ist wörtlich zu nehmen, denn der frühere DJ der Stuttgarter Kult-Discos „Oz“ und „Boa“ steht wie Pascal Fetzer selbst auf Vinyl. Eine besondere Begegnung nicht nur, weil sich edler Wein und ambitionierte Soul- und Indie-Musik treffen, sondern auch, weil Schnaitmann und Sontheimer Nachbarn sind, sich seit Kindheitstagen kennen, aber noch nie zusammengearbeitet haben.

Ruhm und Ehre dem schwäbischen Wein

Wein und „Feierei“ – für Pascal Fetzer gehört das auf jeden Fall zusammen. Wein steht bei ihm für puren Genuss. Sein Ziel: den Geschmack für das erlesene Naturprodukt Wein fördern, ihn aus der Nische der elitären Snobs und Connaisseure zu retten. Und weiter gegen das aus alten Zeiten der Billigproduktion rührende Vorurteil anzukämpfen, schwäbischer Wein schmecke staubtrocken bis essigartig und der Trollinger müsse sich seiner Farbe schämen.

Von der Teneria zur Gerberei

Rückblende: Im Sommer 2021 hatte Pascal Fetzer, der mit der Verwandtschaft in Ludwigsburg die „Krone Alt-Hoheneck“ belebt hat, in den Räumen der bisherigen Wein- und Tapasbar Teneria einen Neuanfang als „Pop-up“ für die warme Jahreszeit gewagt. Der lief so gut, dass er in etwa ein Jahr später vollends das Ruder an der Bootsterrasse und im historischen Natursteingemäuer übernahm. Diesmal unter dem Namen „Gerberei“, was nichts anderes bedeutet als das spanische „Teneria“ und an das Gewerbe der früheren Bewohner dort unten an der Rems gemahnt. Gesucht und gefunden hat er dazu Küchenchef Markus Hespeler, der für innovative Küche mit vielen regionalen Erzeugnissen steht. Kleiner Auszug aus der Karte: Perlgraupenrisotto mit Auberginen-Tatar, gepickeltem Gemüse, Safran-Fenchel-Schaum und geräuchertem Saiblingsfilet vom Bodensee.

Remstal und darüber hinaus: Winzer aus ganz Württemberg

Im weiteren Verlauf der „Waiblingen fetzt“-Reihe bis Mai 2023 ist DJ Etienne Hardy fürs Auflegen zuständig. Alle zwei Wochen kommen gefragte Winzer wie Jochen Beurer oder Moritz Haidle aus Stetten sowie das Weingut Lassak aus Hessigheim oder „Kleines Gut“ aus Stuttgart-Uhlbach. Die Modalitäten für die Achterweinprobe, Snacks vom Küchenchef oder Essen à la carte finden sich im Internet unter www.gerberei-waiblingen.de erklärt.

Bei der Verkostung wird der Wein natürlich in bekömmlicher Dosierung verabreicht – im wirklich lustigen Film übergießt sich Pascal Fetzer damit. Unter der Dusche. Und sprechsingt dabei, angelehnt an einen Techno-Hit aus den Neunzigern, die Worte „Eins, zwei – Gerberei; drei, vier – Wein von hier.“ In der Realität, verspricht er, wird’s relaxter zugehen – und ohne Technoparty.