Endlich wieder den Laden öffnen: Einzelhändler und Kunden sich erleichtert über den ersten Schritt aus dem Coronavirus-Lockdown. Die Sorge, dass gleich am ersten Tag Massen in die Geschäfte strömen könnten, bewahrheitet sich nicht. Die großflächigen Filialen mit mehr als 800 Quadratmetern müssen aus genau diesem Grund noch geschlossen bleiben – am Postplatz-Forum H&M und C&A sowie im Remspark der Mediamarkt. Kleinere Geschäfte hingegen öffneten nach wochenlanger Zwangspau