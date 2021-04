Ob aus Gedankenlosigkeit oder Langeweile, das kann Ralf Schreiber, Vorstandsvorsitzender des Vereins „Neustädter Erinnerungen“, nicht klar einordnen. Fest steht, dass es sich um eine Straftat, nämlich Sachbeschädigung, handelt: Am vergangenen Freitagabend wurden an der Gipsmühle in Waiblingen Neustadt mehrere Informationsschilder beschädigt. Es gibt Hinweise auf eine Gruppe von Feiernden an der Mühle. Die Polizei ermittelt nun gegen „unbekannt“.

Schilder und Gipsstein