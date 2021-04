Wegen der hohen Corona-Inzidenz gibt es auch bei Gottesdiensten Änderungen. Manche werden ins Freie verlegt, andere digital angeboten - manche fallen ersatzlos aus. Wie ist die Lage in Waiblingen am Wochenende 1./2. Mai?

Schon am vergangenen Wochenende (25. April) haben die Kirchen spontan auf die steigenden Inzidenzzahlen reagiert, und in vielen Gemeinden ist bereits am vergangenen Sonntag der Gottesdienst ausgefallen. Auch in der Michaelskirche fand kein Präsenzgottesdienst statt.