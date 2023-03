Grüngut-Abholung in Waiblingen und Umgebung: Was dabei beachtet werden sollte

In den kommenden Tagen beginnt die Grüngutsammlung der Abfallwirtschaft Rems-Murr in Waiblingen und Umgebung. Das teilt das Unternehmen in einer Pressemitteilung mit.

An welchen Tagen wird das Grüngut abgeholt?

In den ersten beiden Sammelwochen findet die Grüngutsammlung im Raum Waiblingen wie folgt statt: In Weinstadt-Beutelsbach und Großheppach wird der Grünschnitt am Dienstag, 21. März, geholt. Einen Tag später am Mittwoch, 22. März, findet die Sammlung in den Waiblinger Teilorten Beinstein, Hegnach und Hohenacker statt. In die Waiblinger Kernstadt kommen die Sammelfahrzeuge am Freitag, 24. März, nach Weinstadt-Strümpfelbach am Montag, 27. März. In Kernen findet die Sammlung am Dienstag, 28. März statt, in Endersbach am Mittwoch, 29. März. In Bittenfeld und Neustadt wird am Mittwoch, 29. März gesammelt. In Korb und Schnait am Donnerstag, 30. März.

Diese Regeln sollten beachtet werden

Für einen reibungslosen Ablauf bittet die Abfallwirtschaft darum, dass ein paar Regeln beachtet werden. So muss das abzuholende Material am Sammeltag spätestens um 6 Uhr morgens bereitliegen. Pro Haushalt werden maximal zwei Kubikmeter mitgenommen.

Der Ablageort für das Grüngut sollte so gewählt werden, dass dieses für die Mitarbeitenden der Entsorgungsunternehmen gut erkennbar ist. Loses Material werde am besten in einen stabilen Papiersack oder in Kartons ohne Metallklammern oder Klebeband gepackt.

Alles andere muss handlich gebündelt bereitgelegt werden. Um die Grüngutverwertung nicht zu gefährden, wird darum gebeten, zum Bündeln Schnüre aus Naturmaterialien verwenden. Die Grüngutbündel dürfen maximal 1,50Meter lang sein, Äste eine Dicke von 15 Zentimetern nicht überschreiten.

Ungebündeltes Material bleibe genauso wie gefüllte Plastiktüten liegen. „Eimer oder sonstige Gefäße werden nicht ausgeleert und bleiben ebenfalls stehen, Küchenabfälle oder andere Fremdstoffe dürfen in den Grünabfällen nicht enthalten sein“, so das Unternehmen.

Grüngut könne außerhalb der Straßensammlung zu den Grüngutsammelplätzen im Rems-Murr-Kreis gebracht werden. Auch an den Entsorgungszentren Backnang-Steinbach, Kaisersbach und Winnenden wird Grünschnitt angenommen. Auf allen Anlagen gilt die Regel, dass Mengen bis zu 2 Kubikmeter kostenfrei angeliefert werden können. Für Mehrmengen fallen entsprechende Gebühren an. Öffnungszeiten und Standorte der Annahmestellen können dem aktuellen Abfallwegweiser, dem Internet (www.awrm.de) oder der AWRM Abfall-App entnommen werden.