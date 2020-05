Waiblingen.

Seit Montag haben die Recyclinghöfe in Waiblingen, Weinstadt-Endersbach und Kernen-Rommelshausen wieder geöffnet. Und bei vielen Bürgern hat sich während der vorübergehenden Schließung offenbar einiges an Müll angesammelt, den sie dann möglichst schnell loswerden wollten. „Insbesondere am ersten Öffnungstag gab es lange Schlangen vor dem Recyclinghof Waiblingen“, sagt Stefanie Baudy von der Abfallwirtschaft Rems-Murr (AWRM).