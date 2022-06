Großer Andrang fegt Essenszelte leer: Sommerfest des SSV Hohenacker ein Erfolg

Rund 700 Besucher pro Abend, drei Tage in Folge: So viele Gäste hat der SSV Hohenacker bei seinem Sommerfest, das von Freitag bis Sonntag auf der Festwiese bei der Gemeindehalle stattgefunden hatte, gezählt. „Wir sind überrannt worden“, sagt Thomas Widholm, der dem Organisationsteam des Sommerfests angehört. Der Andrang sei so groß gewesen, dass die Essens- und Getränkevorräte bereits am Freitagabend leer waren. „Wir hatten für drei Tage eingekauft“, sagt Thomas Widholm. Dank der Lieferanten seien die Lager wieder am nächsten Tag gefüllt gewesen. Und auch am Samstag musste das Organisationsteam nachbestellen. „Die Nachfrage war enorm“, sagt Widholm.

Obwohl es am Wochenende tagsüber sehr heiß war, seien die Gäste ab 19 Uhr in Massen zum Sommerfest geströmt. „Mit einem kühlen Getränk war das Wetter erträglich“, sagt der Organisator. Zur Stimmung beigetragen haben besonders die beiden Bands Party-Schwaben und Party-Tigers. „Die Besucher haben vor der Bühne getanzt“, sagt Thomas Widholm - bis spät in die Abendstunden.

Nach den Turnieren kühlen sich die Sportler unter den Sprinkleranlagen ab

Das Fest wurde wie in der Vergangenheit von einigen Turnieren begleitet. Am Freitag gab es ein Fußballturnier, für das unterschiedliche Vereine eine Mannschaft stellten, wobei aber keine Fußballer akzeptiert wurden. Die Mannschaft mit dem Namen „FC Sievillja“ wurde als glücklicher Gewinner gefeiert. In diesem Jahr hätten sich viele Mannschaften angemeldet, wobei nur sieben aus organisatorischen Gründen zugelassen werden konnten. „Sonst hätten bis spät abends Spiele stattgefunden!“, so Widholm.

Für die Handballjugend gab es ein E- und D-Jugend-Turnier, wobei bei der männlichen Jugend der Verein SV Hohenacker-Neustadt (E-Jugend) und der Verein SG Weinstadt (D-Jugend) gewonnen haben. Silber gab es in beiden Turnieren für den HSC Schmiden-Oeffingen. Bei den Mädchen (D-Jugend) siegte der SG BBM Bietigheim, Platz zwei machte WSG Allowa (D-Jugend). Alle anderen Kinder erhielten eine Bronzemedaille. Legendär war auch wieder das Gaigelturnier am Samstag, für das acht Mannschaften gemeldet waren. „Hier spielen Generationen zusammen“, ist sich Widholm sicher.

Thomas Widholm: "Die Resonanz der Leute auf unsere Planung war sehr gut"

Lange waren sich die Organisatoren uneins, was die Rahmenbedingungen des Festes betrifft. Nach langem Hin und Her habe man sich schließlich gegen ein Festzelt entschieden, da im März, als das Festkomitee zum ersten Mal tagte, für sämtliche Innenbereiche die Maskenpflicht galt. Besuchern wollte man so eine einigermaßen sichere Umgebung bieten. Ebenfalls fiel die Entscheidung, dass das Festwochenende nur drei Tage umfasst anstatt vier.

Ursprünglich war auch geplant, dass es in diesem Jahr nur ein eingeschränktes Essens- und Getränkeangebot geben soll. Am Ende gab es sogar das allseits beliebte Fleischbrot und die Bestätigung, dass sich das ausgearbeitete Konzept bewährt hat. „Die Resonanz der Leute auf unsere Planung war sehr gut“, sagt Thomas Widholm.

Einbruch in Getränkewagen: Besucher spenden freiwillig

Einen bitteren Nachgeschmack hinterlässt ein Einbruch in den Getränkewagen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. „Uns wurde Ware im Wert von 3000 Euro gestohlen“, sagt Thomas Widholm. Der Diebstahl wurde bei der Polizei zur Anzeige gebracht. Nun muss der Verein damit rechnen, auf dem Schaden sitzenzubleiben. „Die Leute haben aber angefangen, zu spenden, als sie davon gehört haben“, sagt Widholm. Bis Sonntagmittag seien bereits rund 2000 Euro zusammengekommen, worüber der Verein dankbar sei, so der Organisator. Der Erlös des Sommerfests komme der Handballabteilung und dem Spielbetrieb zugute.