Um gezielt Grundschüler beim Lernen zu unterstützen, soll im Frühjahr unter Corona-Bedingungen, also überwiegend digital, das Projekt WIR in Waiblinger Grundschulen anlaufen. Losgehen soll es an der Staufer-Gemeinschaftsschule. Man habe sich bewusst für die Schule entschieden, weil es dort Klassen mit unterschiedlichen Förderbedarfen gebe, sagt Erste Bürgermeisterin Christiane Dürr. Entsprechend prägten auch Unruhe und verhaltensauffällige Schüler den Unterricht - eine „Gemengelage, die ein