Am Donnerstag, 29., und Freitag, 30. Juli, sowie in der ersten und letzten Sommerferienwoche 2021 wird gemäß der Corona-Verordnung „Kinder- und Jugendarbeit“ in den städtischen Ganztagsbetreuungen an Grundschulen eine Ferien-Notbetreuung eingerichtet. Das hat die Stadt Waiblingen am Sonntag in einer Pressemitteilung verkündet. Wer für sein Kind eine Notbetreuung in diesen Zeiträumen benötigt, wird um eine Anmeldung direkt bei den Einrichtungsleitungen vor Ort gebeten.

