Gully-Reinigung: Worauf Autofahrer in Waiblingen beim Parken achten sollen

Etwa 10 000 Straßenabläufe werden von Montag, 6. März, bis voraussichtlich Freitag, 14. April, entlang der Straßen und Plätze, die im Zuständigkeitsbereich der Stadt Waiblingen liegen, gereinigt. Wie die Stadt mitteilt, betrifft die Aktion das gesamte Stadtgebiet.

Bei der Reinigung werden die Schmutzfänger der Sinkkästen geleert und gesäubert. „Vor allem mit Blick auf verstärkt auftretende Starkregen ist die Reinigung der Straßeneinläufe ein wichtiges Thema“, so die Stadt in der Pressemitteilung. Die Reinigung der Abläufe bewirke, das Niederschlagswasser ordnungsgemäß abfließt und es in den jeweiligen Straßen nicht zu Überflutungen kommt.

Stadt bittet um umsichtiges Parken

In der Innenstadt und in den Wohnstraßen könne das maschinelle Reinigen der Abläufe wegen parkender Fahrzeuge behindert werden. Damit alle Straßenabläufe zugänglich sind und gereinigt werden können, bittet die Stadt Waiblingen, in dem genannten Zeitraum nicht über Sinkkästen und anderen Straßenabläufen zu parken.