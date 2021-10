Das Kreisimpfzentrum in der Rundsporthalle Waiblingen gehört der Vergangenheit an. Seit Januar 2021 war sie wegen der Corona-Pandemie umfunktioniert worden. Inzwischen hat der Rückbau der Impfinfrastruktur beziehungsweise das Ausräumen der Halle begonnen. Wie bei der Pressekonferenz des Rems-Murr-Kreises zur Abschlussbilanz des Kreisimpfzentrums angekündigt, treten die Waiblingen Tigers am Samstag, 16. Oktober, gegen den MTV Heide in der Zweiten Bundesliga der Handball-Damen endlich wieder