Der Verkehr am Postplatz brummt wie eh und je, in der Fußgängerzone haben die Geschäfte ihre Auslagen auf der Straße aufgebaut, auf dem Marktplatz sitzen die Leute vor den Café s – wer an einem sonnigen Tag durch die Waiblinger Innenstadt flaniert, könnte fast den Eindruck bekommen, es sei nichts passiert. Corona, war da was? Der Lockdown liegt Wochen zurück, doch die Pandemie hinterlässt Spuren, die erst auf den zweiten Blick erkennbar werden – oder im Gespräch mit Einzelhändlern und