Handy-Hilfe für Senioren: Waiblinger Schülerinnen unterstützen im Forum Mitte

Das Forum Mitte in der Blumenstraße in Waiblingen bietet älteren Menschen verschiedene Freizeit- und Alltagsmöglichkeiten an. Normalerweise treffen sich dort Menschen zum Plaudern, auf einen Kaffee oder sie essen gemeinsam zur Mittagszeit. In dieser Woche findet in der städtischen Begegnungsstätte auch eine Computer- und Handyhilfe für Seniorinnen und Senioren statt.

Die beiden Schülerinnen Maria Karakassidou (15) und Lana Mangeruca (15) informieren die Senioren unter anderem über Datennutzung, Cookie-Einstellungen für das Surfen im Internet und über den Online-Kartendienst Google Maps. Die Schülerinnen des Staufer-Gymnasiums absolvieren derzeit ein Praktikum im Forum Mitte und bieten das Hilfsangebot noch bis Freitag von 8.30-11.30 Uhr an.

Funktionen des Handys werden gelehrt

Wo ihre Daten im Internet landen, wollte Rosemarie Hoffer (73) aus Kernen-Rommelshausen wissen. Also lässt sich die Rentnerin, die zuvor in der Pflege gearbeitet hat, von Maria und Lana über den sicheren Umgang mit ihren Daten informieren. Außerdem interessiert sich die Seniorin für die Funktion verschiedener Apps auf ihrem Handy, etwa Google Maps. „Von dem Angebot habe ich in der Zeitung gelesen“, sagt sie am Montag im Forum Mitte. In ihrer Freizeit genießt die 73-Jährige, die auch als Rentnerin anfangs noch in der Pflege aktiv war, die Zeit in ihrem Garten.

Ebenfalls vor Ort war eine 87-jährige Waiblingerin, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. Sie habe sich ein neues „Tastenhandy“ zugelegt, sagt sie, also ein mobiles Telefon wie früher, kein Smartphone. Von den beiden Gymnasiastinnen will sie nun erfahren, wie sie SMS auf ihrem Mobiltelefon abrufen oder Anrufe entgegennehmen kann. Dreimal im Monat besucht die Seniorin das Forum Mitte, unter anderem, um alte Schulfreunde zu treffen. ,,Wir waren eine starke Klasse und treffen uns noch heute hier jeden Monat“, sagt sie.

Weiteres Angebot noch unklar

Martin Friedrich, der das Forum Mitte leitet, freut sich immer wieder über den Besuch von Seniorinnen und Senioren, die „Spaß am Leben haben“. Der 60-Jährige, der zuvor im sozialen Dienst tätig war, findet es toll, dass zwei 15-jährige Schülerinnen nun hier mithelfen. Maria Karakassidou hat selbst vor dem Praktikum einen Computerkurs belegt. Über das Staufer-Gymnasium kamen sie und Lana Mangeruca zum Forum Mitte. Ob es noch einmal so eine Helferwoche zum Thema Computer und Smartphone geben wird, ist noch nicht klar.

Doch das normale Programm läuft weiter: Am Dienstag, 5. Juli, gibt es einen Vortrag über das Douro-Tal, ein sehr altes Weinanbau-Gebiet in Portugal. Am 7. Juli läuft der Film „Mein Liebhaber, der Esel und ich“. Und am 13. Juli unternehmen Senioren eine Rennradausfahrt in den Kraichgau.