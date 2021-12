„Ich war mit Leidenschaft in meinem Beruf tätig“: 1954 ist Hans Dolata nach Neustadt gezogen und hat bei der Waiblinger Firma Stihl angefangen. Als Ingenieur und Abteilungsleiter hat er bis 1990 in der Entwicklung gearbeitet. „Bei meiner anspruchsvollen, interessanten Tätigkeit, die mich voll ausfüllte, bin ich weit in der Welt herumgekommen“, betont der Rentner.

Dank seiner Arbeit bei Stihl hat Hans Dolata viel von der Welt gesehen

Sein Beruf brachte ihn unter anderem in die