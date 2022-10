Hasenstall-Areal in Beinstein: Baustopp vorbei, noch 10 Wohnungen zu verkaufen

Der monatelange Baustopp auf dem Hasenstall-Areal in der Ortsmitte von Beinstein ist vorbei. Anfang September 2022 haben die Arbeiten für das Neubauprojekt mit 20 Wohnungen und Räumen für eine Gastronomie wieder begonnen – und die Vermarktung soll Mitte Oktober wieder in die Offensive gehen.

Vor allem Drei-Zimmer- und Vier-Zimmer-Wohnungen sind noch zu haben

„Genau die Hälfte haben wir verkauft“, sagt Herbert Zäpf, Abteilungsdirektor Immobilien bei der Sparkasse Waiblingen, welche die Wohnungen interessierten Käufern anbietet. Zehn der 20 Wohnungen sind noch zu haben, darunter sind vor allem Drei-Zimmer- und Vier-Zimmer-Wohnungen. Die Sparkasse wird diese auch auf der Immo-Messe im Bürgerzentrum Waiblingen anbieten, die am Samstag, 22. Oktober, und Sonntag, 23. Oktober, jeweils von 11 bis 17 Uhr für Besucher geöffnet ist.

Losgehen sollte es im Hasenstall-Areal bereits Ende 2018

Wegen der monatelang ruhenden Bauarbeiten in diesem Jahr hatte mancher Beinsteiner Sorgen, ob das Neubauprojekt überhaupt fertiggestellt wird. Losgehen sollte es hier in der Rathausstraße bereits Ende 2018 respektive Anfang 2019. Der Abriss startete dann aber doch erst im Sommer 2020. Als Bauherr fungiert die MSN Kerner Immobilien GmbH, um die Planung kümmert sich das Büro ID Architekten. Auflage von kommunaler Seite war es von Anfang an, dass es in dem Neubau eine Gastronomie geben muss, quasi als Ersatz für die vor Jahren geschlossene Gaststätte Hasenstall.

Ortsvorsteher Thilo Schramm lobt die Beinsteiner Baufirma Kuhnle

Dass nun die Bauarbeiten auf dem Areal im September wieder starten konnten, daran hat aus Sicht von Ortsvorsteher Thilo Schramm die Beinsteiner Baufirma Kuhnle einen wichtigen Anteil. Als Mustafa Yazici von ID Architekten im Juli 2022 ankündigte, dass es bald wieder weitergeht, war noch unklar, wie schnell es dauert, bis die Baustelle wieder ins Laufen gebracht wird. Es dauerte dann doch etwas länger, als Mustafa Yazici damals dachte – und aus Anfang August wurde Anfang September. Das ist indes für Thilo Schramm immer noch schnell, wenn man sich die allgemeinen Schwierigkeiten in der Baubranche vor Augen führt. Die Verzögerungen auf dem Hasenstall-Areal in den Monaten davor erklärte Mustafa Yazici Anfang Juli mit der Zinserhöhung und explodierenden Baupreisen, deretwegen alles neu durchkalkuliert und mit den Banken abgestimmt werden musste.

Fertig werden soll der Neubau 2024. Genauer können es die Verantwortlichen noch nicht sagen. Immerhin sind schon sehr viele Gewerke vergeben, wie Michael Verheyen vom Büro ID Architekten klarstellt. Schlosser, Schreiner, Aufzug, die Dachdecker, die Heizung, die Sanitäreinrichtungen, der Zimmerer, der Erdbau- und Rohbau sowie die Elektroarbeiten, all das ist bereits vertraglich unter Dach und Fach.

Von den 20 Wohnungen sollen drei besonders barrierearm sein. Sie sind also nicht nur über einen Aufzug zugänglich, sondern haben auch breitere Türen und ein Bad mit ebenerdigem Zugang zur Dusche. Für Ortsvorsteher Thilo Schramm ist das auch eine Chance für jene Menschen, die bei den 16 barrierefreien Wohnungen im neuen Seniorenzentrum des Roten Kreuzes in der Beinsteiner Ortsmitte leer ausgingen.

40 Stellplätze für Fahrräder in der Tiefgarage

Die Tiefgarage enthält aufgrund der Hanglage des Neubauprojekts keine Abfahrt, sondern eine ebenerdige Einfahrt. Für Autos gibt es dort 20 Parkplätze, dazu kommen 40 Stellplätze für Fahrräder. Eigene Ladestationen für Elektroautos oder E-Bikes gibt es allerdings nicht. Das müsste die spätere Eigentümergemeinschaft selbst beschließen, so etwas nachträglich einzubauen. Um die drei Gebäude herum gibt es noch mal drei weitere Pkw-Stellplätze.

Dreifach-Verglasung bei den Fenstern, aber keine Photovoltaik

Gebaut wird nach dem KfW-55-Standard. Dieser garantiert, dass nur 55 Prozent der Energie eines konventionellen Neubaus benötigt wird. Dazu gehört zum Beispiel eine Dreifach-Verglasung bei den Fenstern. Photovoltaik ist auf dem Dach allerdings nicht vorgesehen. Laut Mustafa Yazici liegen die Energiekosten für die späteren Bewohner gleichwohl um bis zu drei Viertel niedriger als bei einem unsanierten Altbau aus den 70ern oder 80ern.

Vor dem Hintergrund fällt es aus Sicht der Architekten nicht so schwer ins Gewicht, dass die Wärme von einem Blockheizkraftwerk der Stadtwerke Waiblingen stammt, das mit Gas betrieben wird. Herbert Zäpf von der Sparkasse Waiblingen erinnert daran, dass eine Wärmeversorgung mit Gas bis zum Ausbruch des Ukraine-Kriegs bei vielen Neubauprojekten Standard war. Dass die Gaspreise auch noch 2024, wenn die Wohnungen im Hasenstall-Areal fertig sind, so hoch sein werden, glaubt er nicht – schließlich tut die Bundesregierung derzeit ja viel dafür, den Anteil an Gas aus anderen Ländern als Russland zu erhöhen. „Bis die Leute hier einziehen, sollte das Problem vorbei sein.“

Ortsvorsteher Thilo Schramm wird oft nach neuer Gastronomie für die Ortsmitte gefragt

Ortsvorsteher Thilo Schramm ist indes sehr froh darüber, dass sich die Lage auf der Hasenstall-Baustelle positiv entwickelt. Aus Gesprächen mit Bürgern weiß er, dass viele schon lange darauf warten, dass es dort in dieser zentralen Lage unweit des Rathauses auch wieder eine Gaststätte gibt. „Was meinen Sie, wie oft ich angesprochen worden bin: Kommt da wieder was rein?“

Einen Investor gibt es für die neue Gastwirtschaft im Hasenstall-Areal ja immerhin schon – nur ein Wirt muss noch gefunden werden. Klar ist den Verantwortlichen aber auch, dass es bei einem Bauende im Jahr 2024 jetzt noch zu früh ist, einen Betreiber zu suchen.