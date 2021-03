Das Haus der Stadtgeschichte in Waiblingen wird am Mittwoch, 10. März, erstmals wieder für Besucher geöffnet. Das teilt Fachbereichsleiter für Kultur und Sport Thomas Vuk auf Anfrage der Lokalredaktion Waiblingen mit. Maximal zwölf Personen dürfen sich gleichzeitig zu den Öffnungszeiten zwischen 11 und 18 Uhr dort aufhalten. „Die Stadtverwaltung setzt die neue Corona Verordnung des Landes gerne um, um Kultur und Sport in Waiblingen im Rahmen der Vorgaben wieder zu ermöglichen“, betont