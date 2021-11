„Wir sind soweit mit der Auffrischungsimpfung unter den Bewohnern durch“, sagt Tim Böhringer, Leiter des Bittenfelder Haus Elim auf Nachfrage der Lokalredaktion Waiblingen. Dies sei nicht nur am Bittenfelder Standort der Fall, sondern in allen acht Einrichtungen, so Böhringer. Möglich gemacht habe dies das Mobile Impfteam, das jeweils vor Ort war.

Rest erhält Auffrischimpfung durch Hausärzte

Alle Bewohner und auch Mitarbeiter, bei denen die Impfung gegen das Corona-Virus