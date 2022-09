"Haus Miriam"-Betreiber kritisiert Maskenpflicht für Heimbewohner

Nach der Diakonie Stetten hat auch die Keppler-Stiftung, die in Waiblingen das Seniorenzentrum Haus Miriam betreibt, die ab 1. Oktober gültige Maskenpflicht für Heimbewohner kritisiert. Diese gehe „an der Realität in den Pflegeeinrichtungen komplett vorbei“.

„Ab dem 1. Oktober 2022 sollen nach dem neuen Infektionsschutzgesetz außerhalb der Bewohnerzimmer, also in den gemeinschaftlichen Wohn- und Esszimmern der Wohngruppen, alle Bewohnerinnen und Bewohner eine FFP2-Maske tragen. Auch für die Besucherinnen und Besucher von Tagespflegen gilt diese Pflicht“, so die Stiftung aus Sindelfingen.

„Diese Regelung konterkariert die Selbstbestimmung unserer Bewohnerinnen und Bewohner und schränkt ihre Lebensqualität entschieden ein“, so Stiftungsvorständin Pia Theresia Franke. „Unsere Einrichtungen sind keinesfalls hochrisikobehaftete und hochfrequentierte Orte wie etwa Krankenhäuser.“

Laut Bundesgesundheitsministerium gibt es Ausnahmen von der Maskenpflicht, „wenn die Behandlung dem Tragen einer Maske entgegensteht sowie für in den jeweiligen Einrichtungen behandelte oder gepflegte Personen in den für ihren persönlichen Aufenthalt bestimmten Räumlichkeiten; ferner für Kinder unter sechs Jahren, für Personen, die aus medizinischen Gründen keine Maske tragen können, sowie gehörlose und schwerhörige Menschen.“