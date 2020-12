Zwischen Weihnachten und dem Dreikönigstag ziehen traditionell immer als Sternsinger verkleidete Kinder durchs Land und klingeln an Haustüren – doch wegen des Lockdowns ist das in diesem Jahr nicht möglich. Wie kann die Tradition trotz Corona noch gelebt werden? Wird der Segen „Christus mansionem benedicat“ (auf Deutsch: „Christus segne dieses Haus“) noch an die Haustüren geschrieben? Wir haben bei den katholischen Gemeinden in Waiblingen und Umgebung nachgefragt.

Caspar, Melchior