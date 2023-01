Hegnach und Bittenfeld: Wann machen die Hallenbäder wieder auf?

Schon seit Ende Oktober 2022 sind zwei Waiblinger Hallenbäder geschlossen: das Hallenbad Hegnach und das Lehrschwimmbecken Bittenfeld. Durch die Schließung soll Energie eingespart werden, insbesondere der Verbrauch von Erdgas. Wie lange bleiben die beiden von Vereinen und Schulen genutzten Bäder noch zu? Und was ändern die Stadtwerke Waiblingen?

Man habe aus der Not eine Tugend gemacht, so das städtische Unternehmen. Während der Schließung würden nämlich „hocheffiziente technische Erneuerungen vorgenommen“. Demnach erhält das Lehrschwimmbecken Bittenfeld „ein optimiertes Lüftungsgerät, welches für Entfeuchtung, Entlüftung und Beheizung sorgen wird“. Dieses Lüftungsgerät entspricht den Stadtwerken zufolge „dem neuesten Stand der Technik und erzielt dank der Kombination von Wärmeüberträgern, Wärmepumpen und Ventilatoren eine deutliche Einsparung an thermischer und elektrischer Energie, womit eine sehr hohe Energieeffizienz erreicht wird“.

Öffnung nach den Osterferien

Nach den Osterferien 2023 (diese beginnen am Donnerstag, 6. April, und enden am 15. April; die Schule fängt am Montag, 17. April, wieder an) soll das Gerät im Bittenfelder Bad in Betrieb genommen werden. Dann sollen auch beide Bäder wieder öffnen, wie Stadtwerke-Sprecher Michael Sigel auf Anfrage bestätigt.

Das Hallenbad Hegnach soll ebenfalls „energieeffizienter ausgestattet“ werden, heißt es. „Die neuen Umwälzpumpen passen sich durch einen hochmodernen Frequenzumformer automatisch an den aktuellen Bedarf an. Der Energieverbrauch der Pumpen reduziert sich dadurch um circa 58 Prozent gegenüber den bisherigen Pumpen.“

Schwimmer teilen sich Platz im Hallenbad Waiblingen

Bis zur Wiedereröffnung der beiden Bäder findet das Schul- und Vereinsschwimmen im Hallenbad Waiblingen an der Talaue statt. Dort gibt es deshalb seit dem Herbst weniger Platz für andere Schwimmgäste, montags findet seitdem kein öffentlicher Badebetrieb statt.

Energie wird im großen Hallenbad auch gespart, indem die Wassertemperatur gesenkt und das Außenbecken geschlossen wurde. Dazu heißt es auf der Internetseite der Stadtwerke: „Ganzjahres-Außenbecken, die einen Energiebedarf von bis zu 2000 W/m² Wasserfläche haben, verbrauchen pro Quadratmeter etwa 100-mal mehr Energie als zur Beheizung in einem gut gedämmten Wohngebäude je Quadratmeter erforderlich ist. In Zeiten einer Energiekrise ist der Weiterbetrieb somit kaum zu verantworten.“

Weitere Maßnahmen: Im Hallenbad und in den beiden Freibädern soll dieses Jahr die Beleuchtung auf LED umgestellt werden, um Strom einzusparen, so die Stadtwerke. Und im Freibad Bittenfeld sei 2022 bereits eine „energieeffiziente Umwälzpumpe mit Frequenzumformer an einem der Becken installiert“ worden.