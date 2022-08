Heizkosten: Mieter in Waiblingen können noch zahlen - Stadt setzt auf Sanierung

Heizkosten könnten viele Mieter auch in Waiblingen bald in Bedrängnis bringen. Bislang sind der Abteilung Gebäudemanagement bei städtischen Wohnungen zwar „keine Mieter in der Kernstadt bekannt, die die Wohnnebenkosten aufgrund der gestiegenen Kosten nicht mehr bezahlen können“, so die Stadt auf Anfrage. Preiserhöhungen hätten bisher allerdings auch nicht stattgefunden. Ein Angebot der Stadt werde "vereinzelt" angenommen.

Die Preiserhöhungen bei den Wohnnebenkosten kämen erst mit den Abrechnungen 2022 zum Tragen, also ab Frühjahr 2023.

Freiwillig vorab höhere Nebenkostenvorauszahlungen leisten, das wurde Mietern laut Stadt in einigen Mietobjekten angeboten. „Dieses Angebot wurde von Mietern vereinzelt angenommen.“

Wichtig ist auch, den Verbrauch zu senken: „So weit möglich, werden bestehende Wohnungen bzw. Wohnhäuser laufend saniert, hierbei findet dann immer auch eine energetische Verbesserung statt“, so die Stadt weiter. „Selbst bei unverändertem Nutzungsverhalten bewirkt das in der Regel sinkende Nebenkosten.“

Erdgas ist auch in Waiblingen beim Heizen bislang der wichtigste Energieträger. Durch die Knappheit und die drastisch steigenden Kosten aufgrund des russischen Kriegs in der Ukraine rücken andere Wärmequellen in den Fokus.

Fernwärme gilt als effizient: Die Stadtwerke liefern von ihren Kraftwerken warmes Wasser in die angeschlossenen Gebäude. Bei den aktuellen städtischen Wohnungsbauprojekten in Waiblingen in der Schorndorfer Straße, in der Winnender Straße und Im Feldblick in Bittenfeld soll das auch so sein, so die Stadt. Allerdings spielt Erdgas bei der Fernwärme bislang eine wichtige Rolle.