Viele Restaurants und Kneipen kämpfen in der Coronakrise ums Überleben. Der Sommer bescherte ein auskömmliches Geschäft, solange die Gäste draußen sitzen konnten. Jetzt naht der Herbst. Im Freien wird es ungemütlich – und drinnen wollen viele nicht sitzen, weil das Ansteckungsrisiko höher ist. Die alte Debatte um Heizpilze kehrt also zurück: Sind sie eine Klimasünde oder retten sie die Gastronomie? In vielen Kommunen sind sie verboten – und in Waiblingen?

Infrarotstrahler