Heroin in Waiblinger Wohnung deponiert? Mann in U-Haft, Zeugin fehlt vor Gericht

Hat der Angeklagte in der Wohnung einer Waiblinger Bekannten ein Heroin-Depot angelegt und daraus im Jahr 2020 einen schwunghaften illegalen Handel getrieben? Der Mann sitzt derzeit in U-Haft. Über die Vorwürfe gegen ihn sollte das Schwurgericht am Waiblinger Amtsgericht unter Vorsitz von Richter Steffen Kärcher verhandeln.

Zunächst musste das Gericht allerdings über die anwaltliche Vertretung des Angeklagten entscheiden. Neben der ihm zugewiesenen Pflichtverteidigerin Franziska Rückert war zu seiner Verteidigung Rechtsanwalt Burkhard Benecken aus Nordrhein-Westfalen angereist. Da beide erklärten, dass sie den Mandanten zu vertreten wünschten, wurde die Pflichtverteidigerin von ihrer Verpflichtung entbunden und trat in der weiteren Verhandlung als Wahlverteidigerin auf.

In Türkei als Geschäftsmann erfolgreich

Vom Vorsitzenden mit Hilfe eines Dolmetschers für die türkische Sprache zu seinen persönlichen Verhältnissen befragt, erklärte der Angeklagte, dass er 1969 in der Türkei geboren wurde. Er sei mit acht Jahren in die Niederlande gekommen, wo sein Vater bereits lebte. Er habe dort bis zu seinem 19. Lebensjahr die Schule besucht und Koch gelernt. Vor sechs Jahren sei er in die Türkei zurückgekehrt und habe dort ein Geschäft mit 18 Angestellten eröffnet. Das Geschäft laufe gut, der Tagesumsatz bewege sich zwischen 1000 und 1500 Euro. Seit er sich in Stuttgart in Untersuchungshaft befindet, werde es von seiner zweiten Ehefrau geleitet, mit der er eine neunjährige Tochter habe. Aus einer ersten Ehe stammten vier mittlerweile erwachsene Kinder. Weiter erklärte er, dass er sowohl in Holland wie auch in der Türkei jeweils ein Haus besitze.

Verteidiger bestreitet Vorwürfe

Zu den gegen ihn erhobenen Vorwürfen gab Rechtsanwalt Benecken eine Erklärung ab, in der er die gegen seinen Mandanten erhobenen Vorwürfe rundweg bestritt. Dieser habe die Bekannte aus Waiblingen kennengelernt, als sie Nachbarn waren und im selben Haus wohnten. Sie seien sich sympathisch gewesen, und daraus habe sich eine Affäre entwickelt, bei der es auch zu sexuellen Kontakten gekommen sei, obwohl er damals bereits mit seiner zweiten Frau verheiratet gewesen sei.

Die Bekannte habe ihn dann zweimal in der Türkei besucht. Das erste Mal habe er sie vom Flughafen abgeholt. Sie habe in seinem Haus gewohnt und sich während ihres Aufenthalts sogar einer Botoxbehandlung unterzogen. Es sei für beide eine rundum angenehme Zeit gewesen, obwohl es gegen Ende des Aufenthalts zu ersten Verstimmungen gekommen sei. Bei ihrem zweiten Aufenthalt sei die Bekannte gemeinsam mit ihrem Sohn mit dem Auto angereist. Sie seien damals im Streit auseinandergegangen – wohl, weil sie sich mehr erhofft habe. Er habe ihr erklärt, dass er sich nicht von seiner Frau trennen, sondern mit dieser und der Tochter zusammenleben wolle. Er habe die Beziehung zu der Bekannten endgültig beendet. Seiner Frau habe er die Beziehung gebeichtet und ihr gegenüber reinen Tisch gemacht.

Wollte Ex Chemikalien für Drogen besorgen?

Warum die Bekannte die völlig aus der Luft gegriffenen Vorwürfe gegen ihn erhebe, könne er sich nicht erklären, so der Rechtsanwalt. Er vermute, aus Enttäuschung und Rache. Im Laufe ihrer Beziehung habe er ihr erzählt, dass er vor zwanzig Jahren einmal mit der Drogenszene in Kontakt geraten sei. Er habe von ihr erfahren, dass sie an ihrem Arbeitsplatz Zugang zu Chemikalien habe, die zur Drogenherstellung verwendet werden könnten. Ihre Behauptung, dass sie mehrmals gemeinsam nach Frankfurt gefahren seien, um dort Drogengeschäfte abzuwickeln, bestreite er vehement. Er sei noch nie in seinem Leben in Frankfurt gewesen, versicherte der Angeklagte.

Zeugin nicht erschienen: Gericht vertagt sich

Die Befragung der Bekannten, nach Ansicht des Vorsitzenden Richters die einzige „echte“ Belastungszeugin, erwies sich als nicht möglich, da sie nicht zur Verhandlung erschienen war. Die auf Antrag des Staatsanwalts zur Zwangsvorführung ausgesandten Polizeibeamten ermittelten, dass die Frau schon vergangenes Jahr umgezogen war. Die ihr wenige Tage später an die alte Anschrift zugestellte Vorladung als Zeugin zur Gerichtsverhandlung hatte der private Postdienst als „zugestellt“ beurkundet. Sie erklärte jedoch, diese Vorladung nie erhalten zu haben; zudem sei sie gerade an Corona erkrankt und stehe unter Quarantäne.

Da nach Ansicht des Gerichts auf die Befragung dieser Zeugin nicht verzichtet werden kann, wird im Januar erneut verhandelt. Der Angeklagte bleibt weiterhin in Untersuchungshaft, in der er sich seit September wegen nach wie vor bestehender hoher Fluchtgefahr befindet.