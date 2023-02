"Herr Müller-Lüdenscheidt!": Salier-Theatergruppe Mélange spielt Loriot-Sketche

Wenn ehemalige Schüler, deren Eltern und Lehrer des Salier-Gymnasiums im Kulturhaus Schwanen in Waiblingen zusammenkommen, dann ist klar: Es wird wieder Theater gespielt. Genau das hat die bunt gemischte Truppe Mélange nun endlich wieder tun dürfen. Nach langer Pause aufgrund der Corona-Pandemie sind die motivierten Theater-Amateure an drei Abenden mit bekannten Sketchen von Loriot aufgetreten. „Loriot“, wie sich der Auftritt auch nennt, war damit das neunte Stück, das die Gruppe auf die Bühne gebracht hat.

Die Anekdoten in den 23 gespielten Szenen drehen sich um Familie, Politik und Wirtschaft. Lustig, schrill und skurril präsentieren Mélange-Schauspielerinnen und Schauspieler die Charaktere, die viele Zuschauer aus dem Fernsehen kennen. So bekannte Loriot-Sketche wie „Das Frühstücksei“, „Herren im Bad“ und „Weihnachten bei Hoppenstedts“ sind auf der Schwanen-Bühne zu sehen.

1970er, aber doch zeitlos

Durch Kostüm und Maske wird deutlich, dass Vicco von Bülow alias Loriot die TV-Sketche in den 1970er Jahren geschrieben hat. Die Aktualität für unsere heutige Gesellschaft geht dadurch aber nicht verloren, erklärt Christopher Mischke, der für die Leitung der Gruppe und die Regie zuständig ist.

Er ist der Meinung: Man kann die Thematiken von Loriot „universell greifen“. Vor allem auch deswegen, weil es sich um einen tiefgründigen Humor handle, der Klischees aufgreift und sie sprachlich aufwendig aufarbeitet. Beliebte Motive sind Rollenbilder von Frau und Mann, aber auch typische Klischees innerhalb politischer Parteien und Missverständnisse.

Dass sich Mélange für Loriot entschieden hat, hatte auch ganz praktische Gründe. Gerade besteht die Gruppe aus 18 Mitgliedern. Normalerweise würden zu dieser Zahl noch aktuelle Schüler des Salier-Gymnasiums dazukommen, jedoch sind sie mit ihrer eigenen Theatergruppe eingespannt. Dennoch: Für eine so große Gruppe an Schauspielern ein geeignetes Stück zu finden, in dem jeder einigermaßen gleichrangig beteiligt werden kann, ist nicht ganz leicht, mit „Loriot“ aber möglich, erklärt Christopher Mischke.

Lange Vorbereitung

An der Umsetzung des Stücks arbeitete Mélange seit einem Jahr, die intensive Probenphase begann vergangenes Jahr mit Ende des Sommers. Die Dynamik innerhalb der Gruppe ist hervorragend, sagt Christopher Mischke. „Wir haben alles Hand in Hand gemacht.“

Das Ziel, einen Kontakt zwischen Schülern und Lehrern herzustellen, der über Schulnoten und Unterricht hinausgeht, scheint somit erfüllt. Selbst ehemalige Schüler, die nicht Teil der Theatergruppe sind, haben sich bei dem Stück eingebracht, etwa durch den Bau von Requisiten - oder sie saßen zur Unterstützung im Publikum.

„Wir haben alle unsere Grenzen“

Das Stück war aber auch nicht ganz leicht gewählt. Bescheiden gibt Mischke zu, nicht mit den originalen Sketchen von Loriot konkurrieren zu können oder zu wollen. „Wir haben alle unsere Grenzen“, sagt er lachend. „Das Spiel ist bei den Szenen von Loriot ganz entscheidend.“

Um die lustige, überspitzte Darstellung zu erzeugen, nutzen die Schauspieler übertriebene Mimik und Gestik, bei denen es ganz wichtig ist, sich selbst nicht zu ernst zu nehmen. Gerade, wenn sie einen betrunkenen Charakter spielen sollen, darf es keine Hemmungen geben.

Das, was Loriot sonst noch so besonders macht, ist der anspruchsvolle Text. Er beinhaltet viele Wortwiederholungen, bei denen die Schauspieler schnell durcheinanderkommen können. Zum Teil sind Textpassagen voll von Fachbegriffen und müssen so schnell gesprochen werden, dass der Zuschauer das Gefühl bekommt, es sei in dem Moment von dem Schauspieler auf der Bühne erfunden worden.

Eine Herausforderung, neben dem schauspielerischen Aspekt, stellt auch das Bühnenbild dar. Durch die vielen Szenenwechsel muss es mehrfach umgebaut werden. Um das raffiniert zu gestalten, hat sich Bühnenbildnerin Janine Birkert ein System mit Hilfe zweier Säulen überlegt. Auf jeder der drei Seiten wurde ein anderes Bild inszeniert. So lassen sich durch verschiedenes Platzieren im Raum oder Kombinieren alle nötigen Hintergründe erstellen. Auch das individuelle Gestalten der Wände, je nach Szene mit kleineren Requisiten, kann da noch mal helfen.

Ein Beispiel ist das auf einer Seite abgebildete Regal: Für eine Szene in einem Spielzeugladen ist es mit Spielzeug gefüllt und in einer anderen mit Geschirr, Büchern und Dekorationen, um den Raum in ein Wohnzimmer zu verwandeln.

Für den Auf- und Abbau des Bühnenbildes ist Organisator Jan-Niklas Vogt verantwortlich. Er hat einen Laufplan geschrieben, so dass ein reibungsloser Wechsel stattfinden kann, der den Zuschauer nicht irritiert und der nur wenige Sekunden dauert.

Zufriedener Regisseur

Die Mühe und die Arbeit, die in das Spiel, Kostüm und Bühnenbild gesteckt wurden, haben sich ausgezahlt. Mit der Premiere am Mittwoch ist Christopher Mischke sehr zufrieden. Die Theater-Weisheit, dass Fehler, die bei der Generalprobe gemacht werden, bei der Premiere nicht passieren, hat sich ihm zufolge auch diesmal wieder bestätigt. Auch über das Publikum am ersten Abend sei er sehr glücklich gewesen. Während des Auftritts ist ausgiebiges Gelächter zu hören - ein gutes Zeichen für die Schauspieler auf der Bühne.