Am Volkstrauertag ist am Sonntag bundesweit der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft gedacht worden. Auch in Waiblingen und den umliegenden Kommunen wurden Kränze niedergelegt. Oberbürgermeister Andreas Hesky sagte, es sei „auch und gerade im zweiten Corona-Jahr“ wichtig, sich an die Opfer von Krieg und Gewalt zu erinnern.

Hesky sagte, es werde immer wieder beklagt, dass die Pandemie andere „Mega-Themen“ wie Klimaschutz, Armut und soziale Ungerechtigkeit überlagere. Diese dürften aber