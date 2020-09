Heulen beim Warntag die Sirenen in Waiblingen?

Am kommenden Donnerstag, 10. September, ist der erste bundesweite Warntag, an dem sich auch das Land Baden-Württemberg beteiligt. Um 11 Uhr werden bundesweit alle an das satellitengestützte modulare Warnsystem angeschlossenen Warnmittel wie beispielsweise Radio, Fernsehen und Warn-Apps ausgelöst.

Wie die Stadt mitteilt, wird in Waiblingen im öffentlichen Raum oder in Gebäuden aber kein Alarm sichtbar oder hörbar sein. Die früher üblichen Sirenen seien – wie in den meisten anderen Kommunen auch – schon vor längerer Zeit durch digitale Systeme ersetzt worden. Wer auf seinem Smartphone eine Warn-App installiert hat, werde eine Warnmeldung erhalten.