Heute Abend (18.8.): Musik und Wein auf dem Marktplatz in Waiblingen

An diesem Donnerstag, 18. August, findet auf dem Marktplatz von 17 bis 21 Uhr wieder „Waiblingen erfrischt“ statt. Die Weine kommen dieses Mal vom Weingut Sterneisen aus Remshalden. Musik spielt das „Leonhard Cohen Project“ von Jürgen Gutmann und Manuel Dempfle. Die Bewirtung übernimmt das Restaurant Rebblick aus Korb. Alkoholfreie Getränke gibt es auch.

„Waiblingen erfrischt“ wird von der Wirtschaft Tourismus Marketing Waiblingen GmbH (WTM) veranstaltet, einer Firma der Stadt, die etwa auch den Wochenmarkt organisiert.

Sie wirbt für das Format, das von Anfang Juli bis Ende September die Innenstadt belebt: „Immer donnerstags, von 17 bis 21 Uhr, trifft sich Waiblingen in der Innenstadt zur Weinprobe. Wechselnde Weingüter aus dem gesamten Remstal bringen ihre Kellerschätze zum Verkosten, flankiert von kleinen Snacks als Weinbegleiter. Untermalt wird das geschmackliche Erlebnis durch die passende Live-Musik. So kann man in gemütlicher Runde den Feierabend genießen.“