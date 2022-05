Himmelfahrt rund um Waiblingen: Polizei zieht Bilanz zum Vatertag

Höflesfest in Waiblingen-Hohenacker, Auftaktveranstaltung der „Sunset Lounge“ in Weinstadt, Bergfest des Kleinheppacher Männergesangvereins auf dem Kleinheppacher Kopf und Vatertagshocketse in Rommelshausen – an Himmelfahrt war rund um Waiblingen viel los.

Feiertage wie der Vatertag locken in der Regel viele Menschen ins Freie.

Kam es zu Ausschreitungen?

Ob es am Donnerstag (26.05.) im Rems-Murr-Kreis in Zusammenhang mit dem Feiertag (27.05.) zu Ausschreitungen