In Folge der wiederholt starken Niederschläge und Unwetter der vergangenen Wochen hatte die Feuerwehr viel zu tun: Die Einsatzkräfte mussten zahlreiche umgestürzte Bäume beseitigen, vielerorts liefen Keller voller Wasser.

Besonders das Unwetter am 28. und 29. Juni sorgte für viel Unordnung: So war zum Beispiel die Straße Lindvögele in Waiblingen-Neustadt so von Schlamm überschwemmt, dass der Bauhof Gebrauch vom Hochdruckreiniger machen musste, um sie freizuräumen.

Rems