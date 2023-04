Hohenacker: Bau von Wohn- und Geschäftshaus ohne neue Parkplätze sorgt für Ärger

Die Kreisbau errichtet derzeit in der Ortsmitte von Waiblingen-Hohenacker ein neues Wohn- und Geschäftshaus – doch dabei wird kein einziger zusätzlicher Parkplatz geschaffen. Das sorgt in der Anwohnerschaft für Unverständnis und Ärger. Denn die Parkplätze müssen sich bereits jetzt verschiedene Personengruppen teilen.

13 öffentlich geförderte Mietwohnungen entstehen

So gibt es in dem Dienstleistungszentrum an der Ecke Karl-Ziegler-Straße/Benningerstraße bereits den Netto, das Eiscafé Piccolino, einen Friseursalon und das Seniorenzentrum Hohenacker. Ins Erdgeschoss des Neubaus, in dem die 13 öffentlich geförderten Mietwohnungen entstehen, zieht die Kreissparkasse Waiblingen. In die bestehenden Räume der Sparkasse neben dem Netto-Markt soll ein Restaurant kommen. Nun ist es nach Auskunft von Anwohnern so, dass die bestehenden 75 Stellplätze jetzt schon zu Spitzenzeiten zugeparkt seien. Bereits jetzt stellen dort auch Leute ihr Auto ab, die den in der Nähe liegenden Friedhof besuchen wollen. Was sich auf die Situation verschärfend auswirkt, ist der Umstand, dass Anwohner oder Kunden auch nicht so ohne weiteres in der näheren Umgebung Ausweichparkplätze finden. Da nun neue Bewohner und noch ein Restaurant dazukommen, befürchten die Anwohner eine Verschärfung der Lage.

Kreisbau: Anzahl der Stellplätze mit den Dienstleistern vor Ort abgestimmt

Die Pressestelle des Landratsamts, die auch für die Öffentlichkeitsarbeit der Kreisbau zuständig ist, verweist indes darauf, dass die Anzahl der Stellplätze mit Planung des neuen Gebäudes mit den Dienstleistern vor Ort abgestimmt worden sei. „Auch haben uns die Erfahrungsobjekte von unseren anderen Objekten bei der Entscheidung geholfen“, betont Pressesprecherin Rojda Firat. Bereits jetzt seien zudem deutlich mehr Stellplätze vorhanden als baurechtlich gefordert. „Dazu kommt, dass das Ortszentrum von vielen Leuten auch mit dem Fahrrad oder zu Fuß besucht wird.“

Im dritten Bauabschnitt des Dienstleistungszentrums Hohenacker entstehen auch 30 Fahrrad-Stellplätze

Vorgesehen ist, dass mit der Umsetzung des nun mehr dritten und letzten Bauabschnitts der Ortsmitte Hohenacker auch 30 Fahrrad-Stellplätze hinter dem Haus entstehen werden. Alle derzeitigen 75 Parkplätze am Dienstleistungszentrum in der Ortsmitte von Hohenacker sind öffentlich. „Dabei gibt es keine zeitlichen Vorgaben“, stellt Sprecherin Rojda Firat klar.

Das in der Ortschaft kursierende Gerücht, dass bei dem Neubau in der Ortsmitte der Bau einer Tiefgarage wegen Problemen beim Grundwasser nicht möglich gewesen sein soll, bezeichnet die Pressesprecherin des Landkreises als nicht zutreffend. „Aufgrund der topografischen Lage und der Situation um die Baustelle herum wurde von einer Tiefgarage abgesehen. Außerdem wissen wir aus Erfahrungswerten, dass die Mieterinnen und Mieter der öffentlich geförderten Wohneinheiten kaum eigene Parkplätze benötigen.“ Die Tiefgarage wäre nach Einschätzung der Kreisbau somit voraussichtlich zum größten Teil leer gestanden. Was Lademöglichkeiten für Elektroautos angeht, kann die Kreisbau noch keine konkreten Aussagen treffen. „Das Thema Ladesäulen soll im Zuge des Baufortschritts gemeinsam mit den Stadtwerken Waiblingen abgestimmt werden“, teilt Rojda Firat mit.

Entstehen werden in dem Neubau der Kreisbau 13 Zwei-Zimmer-Wohnungen. Stand heute bleibt es bei dem Zeitplan, dass die Wohnungen bis Frühjahr 2024 fertig sind. Da die Wohnungen öffentlich gefördert sind, ist für künftige Mieter ein Wohnberechtigungsschein notwendig. „Die Wohnungen werden dann in Abstimmung mit der Stadt Waiblingen vergeben“, erläutert Pressesprecherin Rojda Firat. Ein Mieter für das geplante Restaurant steht noch nicht fest.