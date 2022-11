Hohenacker: Kinder freuen sich über „Sternenlauf“ des Bildäcker-Kindergartens

Zur Einstimmung auf die Adventszeit hat der Bildäcker-Kindergarten Hohenacker einen „Sternenlauf“ organisiert. Viele Kinder und Erwachsene suchten mit Laternen und Taschenlampen nach den vier Stationen.

Los ging es am Bildäcker-Kindergarten in der Mörikestraße. Dort hatten die Erzieherinnen die erste Station aufgebaut. Hell strahlte dort eine Kerze im Glas und erhellte den Eingangsbereich des Kindergartens. In einem glitzernden Rahmen war der erste Teil einer Sternengeschichte ausgehängt, wie Heidi Laier berichtet. Eine Mutter las den Kindern die Geschichte über einen kleinen Stern vor, der sich aus Neugier auf den Weg zur Erde macht und ein kleines Weihnachtswunder erlebt.

Danach sangen die Kinder ein Lied über „dicke, rote Kerzen und Tannenzweigenduft“. Dann begann der Spaziergang durch die Dämmerung. Die Kinder liefen mit Laternen und Taschenlampen voraus und fanden auch bald die anderen Stationen, die rund um den Kindergarten in den dunklen Straßen aufgebaut waren, so Heidi Laier.

An der letzten Station durfte sich jedes Kind ein Sternen-Mandala mit nach Hause nehmen, um es anzumalen. Die Kindergartenkinder bringen ihr ausgemaltes Mandala in den kommenden Tagen mit in den Kindergarten. Damit werden dann die Fenster dekoriert.